Кожне третє авто з безключовим доступом беззахисне: які бренди провалили десятирічний тест ADAC

Про цю вразливість виробники знають понад десять років, а вона все ще працює. Німецький автомобільний клуб ADAC підбив підсумки десятиліття тестувань систем безключового доступу — за цей час експерти перевірили 850 автомобілів різних марок, і це одне з наймасштабніших досліджень такого типу у світі. Результати водночас обнадійливі й тривожні. Більшість виробників таки зробила висновки, однак близько 30% протестованих машин досі можна відчинити й завести за лічені секунди — без сліду злому й без жодного шансу для власника довести, що його авто взагалі викрали.

Як працює «крадіжка валізкою»

Релейна атака приваблива для злодіїв своєю простотою — не треба ламати електроніку чи глибоко втручатися в бортовий комп’ютер. Працюють удвох. Один зловмисник з електронним пристроєм підходить якомога ближче до місця, де лежить ключ, — до вхідних дверей будинку чи вікна квартири. Другий у цей час стоїть біля автомобіля з парним пристроєм. Апаратура перехоплює й підсилює сигнал ключа, і машина «вірить», що власник стоїть поруч. Далі все як у легального господаря — двері відчиняються, двигун заводиться, авто їде.

Уся операція забирає секунди й не залишає слідів. Саме тому постраждалим потім складно мати справу зі страховиками й поліцією, адже замки цілі, скло не розбите, сигналізація мовчала. Найприкріше, що науковці зі швейцарського ETH Zurich публічно описали цю вразливість ще 2011 року — і навіть через п’ятнадцять років не всі виробники спромоглися її закрити.

Хто засвоїв урок

Позитивна динаміка все ж очевидна — близько 70% протестованих автомобілів сьогодні захищені краще, ніж машини десятирічної давнини. Переломним ADAC називає 2018 рік, коли Jaguar Land Rover першим масово впровадив технологію UWB (надширокосмуговий зв’язок). Її принцип б’є в саме серце релейної атаки — система постійно вимірює фактичну відстань між ключем і автомобілем, тож будь-яку спробу штучно «подовжити» сигнал машина просто ігнорує.

Через рік аналогічні рішення пішли в маси у Volkswagen Group — першими стали Audi A3, Golf восьмого покоління, Seat Leon і Skoda Octavia. Сьогодні UWB використовують також окремі моделі BMW, Mercedes, Hyundai, Kia й Suzuki. За оцінкою ADAC, саме ця технологія наразі є найефективнішим захистом від атак з підсиленням сигналу.

Частина виробників пішла іншим, дешевшим шляхом — ключі з датчиком руху, які припиняють передавати сигнал, полежавши нерухомо певний час. Теоретично ключ на тумбочці «засинає» і перехоплювати стає нічого. Але експерти ADAC ставляться до цього методу стримано, адже між прибуттям власника додому й «засинанням» ключа є вікно, і якщо злодії діють швидко, його цілком вистачає. UWB надійніший саме тому, що не залежить від таймерів — перевірка відстані працює постійно.

Антирейтинг брендів

Найкорисніша частина звіту для покупця — конкретні імена. За даними ADAC, належного захисту від релейних атак не мають протестовані моделі Aiways, Alfa Romeo, Alpine, BYD, Chevrolet, DS Automobiles, Fiat, Honda, Infiniti, Isuzu, Jeep, KGM/SsangYong, Lynk & Co, MG та Opel. Є й проміжна група, де захищено лише 20% або менше протестованих моделей — це Dacia, Ford, Hyundai, Kia, Lexus, Mazda, Nissan, Peugeot, Polestar, Porsche, Renault, Seat, Toyota і Volvo. Присутність у цьому списку преміальних марок на кшталт Porsche чи Lexus красномовно показує, що ціна автомобіля сама по собі захисту не гарантує.

Що робити власникові вже сьогодні

Якщо ваше авто зі старою системою keyless, ви не беззахисні. У багатьох моделях функцію безключового доступу можна просто вимкнути через меню або в сервісі — трохи менше зручності, значно більше безпеки. Критично важливо й місце зберігання ключа. Тримати його біля вхідних дверей, вікон чи зовнішніх стін — найгірший варіант, бо саме там сигнал перехоплюють найчастіше; що глибше в помешканні лежить ключ, то складніше до нього «дотягнутися». Додатковий бар’єр дають екрановані чохли-«клітки Фарадея» за кілька сотень гривень, а зачинений гараж чи парковка з охороною хоч і не усувають ризик повністю, але суттєво піднімають злодіям ціну спроби.

Головний же висновок десятирічного дослідження звучить незвично для автомобільного світу. Обираючи нову машину, варто цікавитися не лише динамікою, витратою пального й мультимедіа, а й тим, як саме реалізований безключовий доступ — бо різниця між UWB і старим радіоканалом може одного ранку виявитися різницею між автомобілем на парковці та порожнім місцем від нього.