Преміальний бензин не для всіх: яким авто можуть нашкодити Mustang і Pulls

На українських АЗС вибір давно не обмежується звичайним бензином А-95 і дизельним пальним. Великі мережі пропонують брендовані А-95 із пакетами присадок, високооктановий А-100 та преміальний дизель. Різниця в ціні іноді сягає 10 грн на літрі, тому виникає логічне питання: чи є сенс переплачувати і чи можна безпечно заливати таке пальне у звичайний автомобіль?

За останніми доступними середніми даними по Україні на 28 серпня 2026 року, А-95 коштував близько 80 грн/л, А-95+ — 83,63 грн/л, А-92 — 76,91 грн/л, дизель — 91,91 грн/л, а автомобільний газ — 42,88 грн/л.

На великих мережах різниця може бути ще помітнішою. Наприклад, WOG зараз вказує 82,90 грн/л за А-95 Євро-5 Е10, 85,90 грн за Mustang 95, 92,90 грн за Mustang 100, 93,90 грн за звичайний дизель і 96,90 грн за преміальний Mustang Diesel.

А-100 не перетворить звичайний автомобіль на потужніший

Числа 95, 98 або 100 характеризують октанове число бензину — його стійкість до детонації. Чим воно вище, тим сильніше паливо може бути стиснуте без неконтрольованого займання.

Для сучасних турбованих двигунів із високим ступенем стиснення це справді має значення. Якщо виробник рекомендує А-98 або А-100, використання високооктанового бензину дозволяє електроніці працювати з оптимальними кутами запалювання і отримувати заявлену потужність.

Але якщо в інструкції до звичайного атмосферного двигуна написано А-95, перехід на А-100 зазвичай не дасть помітного приросту потужності. ACEA зазначає, що бензин із вищим октановим числом може підвищувати ефективність саме двигунів, спроєктованих для використання його переваг. Для більшості інших моторів ефект буде мінімальним.

При цьому сам по собі А-100 нормальної якості не повинен пошкодити двигун, який розрахований на А-95. Твердження, що високооктановий бензин небезпечний для старого мотора лише тому, що «повільніше горить», є надто спрощеним.

Головна пастка для старих автомобілів — не октанове число

Українським водіям набагато важливіше дивитися на позначення E0, E5 або E10.

Воно показує вміст біоетанолу. E5 може містити до 5% етанолу, E10 — до 10%. Український технічний регламент прямо передбачає маркування бензину за вмістом біоетанолу, зокрема E5, E7 та E10.

Наприклад, WOG зараз продає звичайний А-95 і Mustang 95 у специфікації Євро-5 Е10, тоді як Mustang 100 позначений як E0. OKKO також вказує, що Pulls 100 не містить спирту.

Для більшості сучасних автомобілів E10 цілком нормальний. Але власникам старіших машин варто бути уважними. Європейська асоціація автовиробників ACEA має окремий перелік автомобілів, сумісних із E10, і прямо рекомендує несумісним моделям використовувати E5.

Причина полягає в тому, що тривале використання бензину з підвищеним вмістом етанолу може створювати проблеми для деяких старих ущільнень, шлангів та інших матеріалів паливної системи.

Тому для автомобіля 1990-х або початку 2000-х років дорожчий А-100 E0 іноді може бути навіть логічнішим вибором не через октанове число, а через відсутність етанолу. Але це потрібно перевіряти за рекомендаціями виробника конкретної моделі.

А що означає преміальний А-95

Не весь дорогий бензин має вище октанове число. Наприклад, звичайний А-95 і брендований А-95 можуть мати однакові 95 RON.

Різниця полягає переважно в пакеті присадок. Виробники додають мийні та захисні компоненти, які повинні зменшувати утворення відкладень і підтримувати чистоту паливної системи. Так, OKKO пропонує Pulls 95, а UPG для upg95 прямо вказує використання мийної присадки нового покоління.

У справному сучасному автомобілі таке пальне можна використовувати постійно або періодично. Але очікувати значного зниження витрати пального чи помітного збільшення потужності не варто.

Окрема ситуація — дуже старий автомобіль із сильно забрудненою паливною системою. Потужні мийні присадки теоретично можуть поступово відокремлювати старі відкладення. Тому якщо машина десятиліттями їздила на паливі сумнівної якості, правильніше спочатку перевірити стан паливної системи, а не намагатися «відмити» її одним баком дорогого бензину.

З дизелем усе простіше

На українських АЗС також продають звичайний і преміальний дизель. Різниця зазвичай полягає у присадках, цетановому числі, мийних властивостях та сезонних характеристиках.

Якщо обидва види дизельного пального відповідають потрібному стандарту, перехід на преміальний дизель для справного автомобіля безпечний. Для сучасних дизелів набагато важливіше уникати пального невідомого походження та використовувати правильний зимовий сорт при низьких температурах.

В українських умовах преміальне пальне тому не варто сприймати як універсально «краще». Найправильніший вибір написаний виробником автомобіля на лючку бензобака або в інструкції.

Якщо автомобілю достатньо А-95, А-100 йому не зашкодить, але часто просто змусить водія більше заплатити. А ось для власників старих машин справді важливим може бути дрібне позначення E5 або E10 на колонці — іноді воно говорить про сумісність із двигуном значно більше, ніж велика цифра 95 чи 100.