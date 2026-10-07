Microsoft змінює спосіб віддаленого доступу до ПК. Windows App отримав важливу функцію

Microsoft продовжує переносити можливості класичного застосунку Remote Desktop у Windows App. Після тривалого тестування підключення до віддалених комп’ютерів стало загальнодоступним. Через застосунок можна працювати як із фізичними ПК, так і з віртуальними машинами.

Для підключення потрібно додати комп’ютер за його ім’ям або IP-адресою. Збережені з’єднання можна закріпити в обраному, щоб щоразу не вводити дані заново. Також Windows App дозволяє налаштувати відображення віддаленого робочого столу та перенаправлення локальних ресурсів.

Обліковий запис Microsoft для такого підключення не потрібен. Авторизація відбувається безпосередньо на віддаленому комп’ютері — із використанням даних облікового запису, який має право доступу до нього. Тобто відсутність вимоги входити в Microsoft не означає можливості керувати чужим ПК без дозволу.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Перед початком роботи на цільовому комп’ютері потрібно ввімкнути віддалений робочий стіл. На пристрої, з якого виконуватиметься підключення, слід установити або оновити Windows App, а потім додати потрібний ПК.

Для тих, хто вже користувався Remote Desktop, принцип роботи залишається знайомим. Основна зміна стосується застосунку, через який здійснюється доступ: Microsoft зосереджує розвиток на Windows App, тоді як класичний Remote Desktop більше не отримує нових функцій.

Водночас припинення додавання можливостей саме по собі не означає, що старий застосунок одразу перестає працювати. Новина насамперед позначає наступний крок у переході Microsoft до Windows App як основного інструмента для таких підключень.