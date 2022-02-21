Чергове оновлення Xiaomi принесло більше вільної пам’яті та плавності інтерфейсу

Оновлення системних програм на смартфонах Xiaomi з’являються практично щодня, завдяки тестуванню нових версій MIUI. Але дуже рідко ці оновлення несуть за собою щось більше, ніж просто виправлення багів та помилок попередніх версій.





У цій статті розповімо про нові версії «Робочого столу» та «Очищення», приховану функцію програми «Трансляція», яка додає можливість отримати на смартфоні з MIUI 12.5 налаштування з MIUI 13.

Робочий стіл MIUI

Незважаючи на те, що найсвіжішою версією на даний момент є V4.26.0.4391, ми не рекомендуємо її до встановлення, оскільки попередня працює набагато стабільніше.

Справа в тому, що в ній було виправлено одразу три проблеми:

Виправлена ​​втрата кадрів при прокручуванні робочих столів – іншими словами, перегортання стало плавнішим і якщо ваш смартфон підтримує підвищену частоту оновлення екрана, ви напевно помічали мінімальні лаги при переміщенні між робочими екранами.

Виправлено надмірне використання пам’яті – на деяких моделях смартфонів «Робочий стіл» резервував більше пам’яті, ніж потрібно. Отже, з новою версією кількість вільної оперативної пам’яті збільшиться.

Виправлені вильоти та закриття з помилкою (гадаємо тут пояснення зайві).

Ніяких візуальних змін помічено не було, анімацію закриття додатків не відлагодили (перевіряли на Redmi Note 10 Pro), кількість доступних віджетів в меню робочого столу не змінилася, але вважаємо що перерахованих вище змін достатньо, щоб рекомендувати цю версію до інсталяції.

Очищення

Це передрелізна версія для MIUI 13, яка поширюється не на всі пристрої компанії Xiaomi, але так як до неї доданий досить корисний функціонал, ми вирішили розповісти про її переваги.

Суть у тому, що Xiaomi повернули можливість очищати оперативну пам’ять разом із пам’яттю займаної кешем та іншими непотрібними файлами, натиснувши одну кнопку. Ось наочний приклад різниці між стабільною та новою версіями:

Для зручної активації програми (якщо ярлик не з’явився на робочому столі) вам знадобиться “Запуск Activity” (є в Play Store), встановлюєте цю програму і заходьте в меню “Про програму” -> Інші дозволи -> Ярлики робочого столу -> Завжди дозволяти.

Потім відкриваєте “Запуск Activity” і пишіть у пошуковому рядку слово “Cleaner”, після чого знаходите рядок – com.miui.optimizecenter.MainActivity, ярлик якого потрібно додати на робочий стіл для швидкого запуску.

Після цього у вас з’явиться можливість звільняти більше пам’яті ніж у встановленій версії, та інтерфейс англійською, але зайві мегабайти цього варті.

Трансляція

Ця версія також була взята з останніх збірок MIUI 13, але на відміну від очищення підтримує хоча б російську мову. Після встановлення оновлення вам також потрібно зайти в «Запуск Activity» і ввести в пошуковому рядку – MiPlayDetailActivity

Так само як і у випадку з очищенням створюєте для цього рядка ярлик на робочому столі і після цього вам стане доступний мультимедійний центр з MIUI 13.

Перевага цього плеєра полягає в тому, що він дозволяє керувати відтворенням та гучністю будь-якої активної програми для прослуховування контенту.

Тобто незалежно від того, де ви звикли слухати музику, управління можна здійснювати в одному, зручному віджеті.

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