Користувачам розповіли про небезпеку смартфонів Samsung

У деяких смартфонах Samsung виявлена ​​уразливість програмного коду, що дозволяє хакерам отримувати доступ до контактів, дзвінків, SMS-повідомленнями на атакованому пристрої.





Як пише BGR, також помилка дозволяє встановлювати будь-які додатки і записувати будь-які файли, змінювати налаштування і так далі. Всього з початку року в смартфонах Samsung було виявлено більше десятка подібного роду вразливостей, однак частина з них так і не була виправлена.

Деякі з них були знайде в додатках безпеки Samsung Secure Folder і Samsung Knox.

BGR пише, що вихід апдейтів, які виправлять помилки, може зайняти “пару місяців”.