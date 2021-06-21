Softnews

Користувачам розповіли про небезпеку смартфонів Samsung

21.06.2021
Менше хвилини
Samsung Galaxy A82

У деяких смартфонах Samsung виявлена ​​уразливість програмного коду, що дозволяє хакерам отримувати доступ до контактів, дзвінків, SMS-повідомленнями на атакованому пристрої.


Як пише BGR, також помилка дозволяє встановлювати будь-які додатки і записувати будь-які файли, змінювати налаштування і так далі. Всього з початку року в смартфонах Samsung було виявлено більше десятка подібного роду вразливостей, однак частина з них так і не була виправлена.

Деякі з них були знайде в додатках безпеки Samsung Secure Folder і Samsung Knox.

Новини по темі

BGR пише, що вихід апдейтів, які виправлять помилки, може зайняти “пару місяців”.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

21.06.2021
Менше хвилини

Новини по темі

смартфон датчик

Як дізнатися які саме датчики є у вашому смартфоні і для чого вони потрібні

21.06.2021

Розкриваємо секретний спосіб, як легко прискорити завантаження файлів

21.06.2021
YouTube

Альтернатива YouTube існує: 10 відео-платформ, що заслуговують на вашу увагу в 2021 році

21.06.2021

Названа фраза, яку терпіти не можуть телефонні шахраї

21.06.2021
Back to top button