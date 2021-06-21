Користувачам розповіли про небезпеку смартфонів Samsung
У деяких смартфонах Samsung виявлена уразливість програмного коду, що дозволяє хакерам отримувати доступ до контактів, дзвінків, SMS-повідомленнями на атакованому пристрої.
Як пише BGR, також помилка дозволяє встановлювати будь-які додатки і записувати будь-які файли, змінювати налаштування і так далі. Всього з початку року в смартфонах Samsung було виявлено більше десятка подібного роду вразливостей, однак частина з них так і не була виправлена.
Деякі з них були знайде в додатках безпеки Samsung Secure Folder і Samsung Knox.
BGR пише, що вихід апдейтів, які виправлять помилки, може зайняти “пару місяців”.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter