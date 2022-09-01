Глобальне оновлення «Дія»: про ці послуги українці просили вже давно

У додатку «Дія» відбулася ціла низка змін. Користувачі отримали доступ до нових документів та послуг. Тепер їм доступні пенсійне посвідчення та посвідка на тимчасове чи постійне проживання у електронному вигляді. Крім того українці отримали можливість змінювати мову відображення своїх документів на англійську та ділитися техпаспортом на своє авто з іншими користувачами.





Про глобальне оновлення «Дія» повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації України. Зокрема у державному застосунку відтепер будуть доступні звичайне пенсійне посвідчення, видане за віком, та посвідчення спеціальне. Перше з’явиться в переліку документів автоматично. Натомість спеціальне пенсійне користувачу доведеться завантажити самостійно.

Посвідка на постійне чи тимчасове проживання також «підтягнеться» в «Дія» автоматично. Крім того отримати дозвіл на проживання в Україні іноземці тепер зможуть онлайн за допомогою нової послуги державного додатку.

Ще один новий сервіс, з допомогою якого можна змінити мову відображення своїх електронних документів на англійську, стане в пригоді перш за все українським біженцям. Англійську версію отримали закордонний паспорт, водійські права та технічний паспорт на автомобіль. Причому права та техпаспорт мають спеціальне міжнародне кодування. Тож цими документами можна буде вільно користуватися у країнах Євросоюзу, Канаді та США. Щоб документи в «Дія» відображалися на англійській потрібно лише змінити мову в налаштуваннях самого додатку.

Останнім оновленням стала послуга, яка вже була в «Дія», але зникла із початком війни. Це послуга шерингу авто. З її допомогою власник може надати іншій особі право на користування своїм транспортним засобом поділившись техпаспортом на нього. Крім того в «Дія» незабаром планують повернути можливість онлайн-оплати штрафів за порушення, зафіксовані камерами фото- та відеофіксації. Цю послугу також тимчасово усунули з додатку.