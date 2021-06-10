Фахівці розповіли, як правильно налаштувати Wi-Fi роутер: 10 порад

Правильне налаштування маршрутизатора Wi-Fi необхідне для того, щоб домашній інтернет працював з потрібною швидкістю і зберігав високу стабільність. Це також важливо для мережевої безпеки. Для деяких пристроїв може знадобитися налаштувати їх вручну. Це завдання не занадто складне, тому зазвичай не вимагає виклику фахівців. У статті ви знайдете універсальні поради, як налаштувати Wi-Fi роутер. Вони будуть корисні незалежно від моделі вашого пристрою.





1. Підключіть роутер до мережі

Перш ніж ви зможете перейти до налаштування маршрутизатора Wi-Fi, спочатку підключіть його до мережі, використовуючи відповідні порти. Спосіб встановлення з’єднання може відрізнятися в залежності від моделі маршрутизатора – наприклад, маршрутизатор xDSL оснащений іншими портами, ніж маршрутизатор ADSL з вбудованим модемом. Зазвичай інтернет-кабель слід підключати до гнізда з маркуванням ADSL, DSL, Internet або WAN. Вам також потрібно буде підключити блок живлення до маршрутизатора, а потім підключити його.

2. Знайдіть IP-адресу роутера і увійдіть в адмін-панель

Щоб налаштувати роутер вручну, вам необхідно авторизуватись в панелі адміністрування. У разі деяких моделей пристроїв це буде можливо після відкриття файлу на компакт-диску, що входить в комплект поставки маршрутизатора. Однак найчастіше доступ можна отримати з рівня веб-браузера.

Для цього необхідно знати IP-адресу роутера, яку необхідно ввести в поле адреси. У більшості випадків це буде один з наступних варіантів: 192.168.0.1 або 192.168.1.1. Номер IP можна перевірити за допомогою командної стрічки – функція доступна на комп’ютерах під управлінням Windows. Просто введіть команду «cmd» в меню «Пуск», запустіть командний рядок, а потім введіть «ipconfig» в чорному вікні і підтвердіть, натиснувши Enter. IP-адреса буде в полі «Default Getaway».

При виборі правильної IP-адреси відкриється панель входу в систему. Потім користувача просять ввести логін і пароль. Зазвичай ці дані можна знайти на наклейці на роутері або в його інструкції. Однак, якщо знайти їх не вдається, можна спробувати найбільш часто використовувані варіанти – введіть «адмін» або «адміністратор» в обидва поля.

3. Скористайтеся опцією швидкого налаштування

Правильне налаштування Wi-Fi роутера вимагає встановлення відповідних параметрів зв’язку, які повинні бути включені в договір з оператором. Для цього:

1). Увійдіть в майстер швидкого налаштування у панелі адміністрування маршрутизатора

2). Потім вам необхідно вибрати тип підключення: динамічний IP, статичний IP, LAN або PPPoE.

3). У разі статичної IP-адреси введіть IP-адресу, маску підмережі, шлюз за замовчуванням і адреси DNS.

4). Для підключення з динамічним IP досить вказати первинний і вторинний DNS-сервери.

4. Визначте DHCP-сервер

В панелі адміністратора також необхідно вказати протокол DHCP, завдання якого – призначити IP-адресу кожному пристрою в мережі Wi-Fi. Важливо, щоб в ньому був тільки один DHCP-сервер.

5. Виберіть відповідний діапазон

Для налаштування маршрутизатора Wi-Fi необхідно вказати діапазони, які маршрутизатор буде використовувати для встановлення бездротового зв’язку. Якщо даний пристрій підтримує діапазони 2,4 ГГц і 5 ГГц, то варто вибрати варіант, що дозволяє вибрати кожен з них – в залежності від перешкод, створюваних сусідніми пристроями та мережами, що працюють на тих самих частотах. У цьому випадку маршрутизатор автоматично вибере більш ефективний діапазон.

6. Визначте канал і його ширину

Кожна смуга в маршрутизаторі розділена на 13 різних каналів зв’язку. Вони розрізняються по дальності та передачі. Інший канал може краще працювати для кожного мережевого середовища, в залежності від існуючих перешкод, наприклад, від інших пристроїв. Тому перед вибором каналу рекомендується провести тест за допомогою програми для сканування.

Вам також необхідно налаштувати ширину обраного каналу – зазвичай ми можемо вибрати з 20 МГц, 40 МГц і 80 МГц. Найкраще використовувати опцію автоматичного регулювання ширини, якщо така є. Мережа 40 МГц є найбільш завантаженою, оскільки її використовує більшість пристроїв.

7. Виберіть надійний метод шифрування

Конфігурація Wi-Fi роутера також стосується встановлення методу шифрування. Завдяки цьому сторонні особи – наприклад, кіберзлочинці – не зможуть проникнути в маршрутизатор і мережу. Найефективнішим стандартом на сьогоднішній день є шифрування WPA2-Personal AES.

8. Переконайтеся, що прошивка вашого роутера оновлена

У кожного роутера є внутрішнє програмне забезпечення. На жаль, з часом воно може містити все більше і більше вразливостей і, отже, стати вразливим для атак кіберзлочинців. Отже, правильна конфігурація пристрою повинна включати в себе оновлення прошивки або значення параметра для їх автоматичного виконання, коли вони доступні.

9. Встановіть надійний пароль для панелі адміністрування та мережі Wi-Fi

Варто захистити роутер і нову мережу Wi-Fi від сторонніх осіб, встановивши надійний логін і пароль для входу в систему / встановлення з’єднання. Заводські дані доступу (наприклад, «admin», «administrator») слід змінити на варіанти, які важко декодувати. Для їх налаштування найкраще використовувати автоматичні генератори. Пароль повинен бути досить довгим, містити великі та малі літери, цифри і спеціальні символи.

10. Скористайтеся додатковими параметрами безпеки

Сучасні маршрутизатори Wi-Fi мають додаткові функції безпеки, які необхідно активувати. До них можуть відноситися, наприклад, брандмауер, батьківський контроль або фільтр MAC-адрес, що дозволяє призначати доступ до мережі тільки певним пристроям. Останні моделі роутерів також дозволяють створити окрему мережу для гостей, які будуть використовувати з’єднання Wi-Fi – у неї буде окрема безпека.

Ви можете дізнатися, як правильно налаштувати маршрутизатор, з наведеного вище списку порад. Однак правильної конфігурації може бути недостатньо для отримання високошвидкісного підключення до мережі, якщо маршрутизатор встановлений не в тому місці. Найкраще розмістити його на висоті близько 1-1,5 метра, на відкритому просторі в центральній частині квартири, подалі від інших електроприладів або товстих стін.