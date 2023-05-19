Adobe пригрозила судом користувачам старих версій Photoshop

Компанія Adobe заявила користувачам, що вони можуть потрапити під суд, якщо продовжать скористатися старими версіями фоторедактора Photoshop. Про це повідомляє портал Vice .

За словами представника Adobe, користувачі не мають права користуватися застарілими версіями програм, що входять до Creative Cloud — йдеться про Photoshop, Premiere, Lightroom Classic, Animate та Media Director. Це пояснюється тим, що компанія більше не підтримує старі версії цих програм, а значить, користувачі автоматично втрачають ліцензію на їх використання.

Листи з попередженням були надіслані деяким клієнтам Adobe. Вони стверджують, що на користувачів може подати до суду «третя сторона», якщо вони проігнорують вимоги компанії. Adobe прямим текстом не вказує, в чому причина такого рішення, проте згадує «тривалий судовий процес». Не виключено, що йдеться про позов до компанії з боку Dolby Labs, яка вже рік позивається до Adobe через нову модель поширення софту.