Оператори шкідливої програми Remus кілька тижнів рекламували на хакерських форумах «вразливість нульового дня» в Gmail, яка нібито дозволяє читати чужу пошту навіть після зміни пароля. Насправді ніякої діри в сервісі Google немає. Дослідники з’ясували, що листи викрадає підроблене розширення для Chrome, яке маскується під Google Таблиці.

Окремі аналізи 24 листопада опублікували Gen Threat Labs та Invoke RE. Це сталося приблизно через два тижні після того, як 8 листопада розробники Remus почали просувати нову функцію серед покупців. У Google також заявили, що жодної вразливості Gmail чи інших сервісів компанії тут немає.

Як розширення потрапляє в браузер

Remus належить до так званих інфостилерів, тобто програм, які крадуть дані з комп’ютера жертви. Зазвичай такі програми потрапляють на ПК разом із зараженими інсталяторами або програмами, завантаженими з неофіційних сайтів.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Функція крадіжки пошти є лише в частині збірок Remus. Вона надходить на заражений комп’ютер з Windows як окрема бібліотека DLL, усередині якої лежить архів із розширенням. Оскільки в Chrome 137 прибрали можливість завантажувати розширення через параметр командного рядка, модуль діє інакше. Він змінює налаштування профілю Chrome, перераховує контрольні суми, реєструє розширення та вмикає режим розробника, без якого нерозпаковані доповнення не працюють.

Що саме воно робить

Розширення називається Google Sheets версії 0.5.4 і навіть копіює опис офіційного доповнення Google Docs Offline. Водночас воно запитує широкі дозволи, зокрема доступ до всіх сайтів, а жодних функцій для роботи з таблицями не має.

Щохвилини розширення перевіряє непрочитані листи в усіх акаунтах Gmail, у які виконано вхід, до десяти одночасно. Кожен лист воно завантажує повністю та відправляє зловмисникам відправника, тему, текст, адресу жертви та ідентифікатор кампанії. Назви вкладень програма теж зчитує, але самі файли не пересилає.

Чому зміна пароля не допомагає

Механізм захисту Google розширення не обходить. Воно просто користується сесією Gmail, яка вже відкрита в браузері. Якщо вийти з акаунта або скинути сесії, збір листів припиниться. Проте саме розширення нікуди не дінеться, і щойно людина знову увійде в пошту на зараженому комп’ютері, все почнеться спочатку. Так зловмисники можуть отримати коди підтвердження чи посилання для скидання пароля.

Тож головне зупинити саме розширення. Відкрийте адресу chrome://extensions і перевірте список. Насторожити мають нерозпаковане доповнення з назвою Google Sheets або увімкнений режим розробника, якого ви не вмикали. Таке розширення варто видалити, а комп’ютер перевірити антивірусом, адже сам Remus теж залишається в системі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під виглядом емулятора PlayStation 5 поширюють вірус, який викрадає паролі. Зловмисники створювали підроблені репозиторії на GitHub, копіюючи назви популярних проєктів KytyPS5 та AnyPS5, а замість емулятора користувачі отримували прихований завантажувач шкідливих програм.