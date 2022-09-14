Хакери зламали сайт ОДКБ
Невідомі хакери зламали сайт Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), про це повідомили в прес-службі секретаріату організації.
«Наразі працездатність сайту частково відновлено, ведуться заходи щодо локалізації несанкціонованого втручання та відновлення пошкоджених чи втрачених даних», — зазначено у повідомленні.
Зазначається, що інцидент стався пізно ввечері, о 23.00 за Києвом у вівторок, 13 вересня, сайт організації був зламаний і зазнав DDoS-атаки.
У ніч проти 13 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнули бойові дії, сторони звинуватили один одного в загостренні ситуації — Єреван заявив про обстріл південно-східного кордону, Баку звинуватив сусіда в мінуванні шляхів постачання. Є повідомлення про десятки загиблих та поранених військових з обох боків.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter