«ПриватБанк» додав дуже зручну функцію в «Приват24»

Представники великого українського банку «ПриватБанк» повідомляють приємну новину – компанія істотно розширила можливості послуги «Гаманець», додавши в її функціонал кілька корисних опцій. Всі вони спрямовані на віддалене обслуговування рахунків, щоб полегшити можливості користувачів в умовах карантину.





Детальніше про нововведення

Детальну інформацію про зміни умов роботи «Гаманця» можна прочитати на офіційному сайті компанії, а також Facebook-сторінці установи. Згідно з повідомленнями, всі нові послуги спрямовані на полегшення роботи клієнтів зі своїми рахунками і мінімізації необхідності ходити в фізичні відділення банку.

Розберемо все нововведення конкретно.

Перевипуск картки. Тепер за допомогою «Гаманця» можна швидко замовити перевипуск пластикової картки банку. Заявка оформляється онлайн, потім, в зазначений термін, ви можете прийти до відділення фінустанови і забрати готовий продукт. Щоб використовувати цю опцію в «Приват24» перейдіть в «Гаманець», потім активуйте функцію «Управління» і натисніть на «Перевипуск карти». Закриття картки. Через «Гаманець» також можна швидко оформити закриття карткового рахунку, при цьому не потрібно відвідувати відділення банку. З оновленням зробити це можна в мобільному додатку, тобто запускати веб-версію програми на комп’ютері також необов’язково. «Бонус +». Дана опція переміщує табло з балансом рахунку на головний екран додатка (за бажанням користувача), щоб було зручно перевіряти його без переходу в будь-які вкладки.

Крім цього «Гаманець» поміняв своє оформлення – користувачі зможуть споглядати забавне зображення фірмової полунички «ПриватБанку».