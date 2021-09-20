Коли насправді потрібно відвідувати сайти через режим “інкогніто”

В кожному браузері є режим «інкогніто», але як показує практика, рідко хто ним користується. А даремно. Є кілька випадків, в яких приватний режим буде досить корисний.





У режимі «інкогніто» сайти не можуть вас впізнати через cookie і тимчасове сховище, однак, IP адреса залишається колишній.

Список ситуацій для режиму інкогніто:

1. Ви не хочете, щоб історія відвідувань зберігалася на пристрої.

2. Комп’ютер або смартфон вам не належить, але вам потрібно зайти в якийсь свій акаунт. У режимі «інкогніто» не зберігається історія і файли cookie, що робить відвідування на чужому пристрої більш безпечним.

Після відвідин потрібних сайтів, просто закрийте вкладку «інкогніто» і всі дані про відвідування будуть видалені.

Але стовідсоткової безпеки домогтися не можна, адже вам невідомо, чи є на чужому гаджеті програми, які перехоплюють введення даних.

Користувач досліджує інтернет в режимі «інкогніто»

3. Одночасна робота в 2-х акаунтах одного сайту. За замовчуванням, ви не можете зайти відразу в 2 акаунти з одного браузера, а ось режим «інкогніто» допоможе вам в цьому.

В основному вікні – акаунт №1, у вкладці «інкогніто» – другий акаунт.

4. Перегляд сайтів без участі розширень браузера. Ми часто ставимо різні розширення в браузер і іноді вони можуть заважати і навіть спотворювати зовнішній вигляд якогось сайту.

Так, розширення можна вимкнути, але не завжди це буде зручно, а в режимі «інкогніто» розширення відключені, якщо протилежне не призначено в налаштуваннях браузера.

5. З допомогою даного режиму можна подивитися, як виглядає та чи інша сторінка неавторизованому користувачеві (в разі, якщо ви авторизовані на сайті).

6. Режим «інкогніто» можна використовувати для Youtube. Часто відеохостинг нам починає рекомендувати те, що нам не потрібно.

Ми відкриваємо вкладку інкогніто, вводимо кілька пошукових запитів того, чим цікавимося, потім виходимо на головну сторінку і нам система пропонує досить цікаві відео по нашій темі.

7. Для скидання інформації, яка зберігається в cookie або тимчасовому сховищі браузера. Наприклад, є один інтернет-магазин, який підлаштовує список товарів, сортування форми підбору виходячи з нашого останнього відвідування. В цьому випадку, нас рятує режим «інкогніто» – в ньому сайт нас не пам’ятає, все скинуто і видається «за замовчуванням».

8. В режимі «інкогніто» також відключається персоналізована реклама на сайтах, так як сайт не може ідентифікувати відвідувача.

Також з метою безпеки рекомендуємо відвідувати сайти, діяльність яких пов’язана з вашими фінансами (банки, інтернет-гаманці, біржі) через приватний режим.

В цьому режимі браузер трохи захищений, наприклад від тих же розширень, які теоретично можуть бути шкідливими або стати ними в процесі оновлення.