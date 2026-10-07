Samsung змінила графік оновлень для Galaxy. Три смартфони додали, ще два прибрали зі списку

Samsung скоригувала жовтневий графік оновлень безпеки для пристроїв Galaxy. До категорії з щоквартальними патчами додали три моделі, Galaxy A07s, A08 і A18, а ось Galaxy A04s та Galaxy A23 5G компанія з цього списку прибрала. Офіційної причини Samsung не назвала, але обидва смартфони, найімовірніше, досягли кінця передбаченого терміну програмної підтримки.

Варто уточнити, що йдеться про частоту виходу патчів безпеки, а не про великі оновлення оболонки One UI. Samsung розподіляє свої пристрої за категоріями залежно від того, як часто вони отримують виправлення вразливостей.

Найчастіше, щомісяця, оновлюються актуальні флагмани. Це серії Galaxy S23, S24, S25 і S26, зокрема версії FE, а також складані Galaxy Z TriFold, Z Fold5, Fold6, Fold7, Fold SE, Fold8 і Fold8 Ultra та Z Flip5, Flip6, Flip7, Flip7 FE і Flip8. До цієї категорії входять і смартфони серії Galaxy W від W23 до W26. У жовтні щомісячні патчі також отримають Galaxy A54 5G, A55 5G, A56 5G та A57 5G.

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Щоквартальний режим зберігається для власників Galaxy S22 і S21 FE, складаних Z Fold4 та Z Flip4, актуальних моделей Galaxy M і Galaxy F, а також планшетів Galaxy Tab S і Tab A.

Для українських користувачів зміни стосуються передусім бюджетних A07s, A08 та A18, які тепер гарантовано отримуватимуть оновлення безпеки раз на квартал. Власникам A04s і A23 5G варто враховувати, що регулярні патчі для цих моделей, імовірно, завершилися. Свою модель можна перевірити на сайті Samsung у розділі політики оновлень.