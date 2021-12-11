Експерти розповіли, що буде якщо довго не перевстановлювати Windows

У мережі ходять різні суперечки про те, як часто потрібно встановлювати заново Windows. Одні користувачі вважають, що це слід робити раз на рік, інші, що раз на 2-3 роки, а деякі так взагалі вважають, що встановлювати десятку зовсім не потрібно. Але давайте поміркуємо об’єктивно.





Що таке операційна система? Це найскладніша програмна оболонка комп’ютера, яка взаємодіє із залізом, програмами, вхідними даними. У процесі роботи операційна система використовує внутрішні бази даних, такі як реєстр та різні області зберігання даних.

Що буде якщо не встановлювати заново Windows 10 взагалі?

Тут все залежить тільки від частоти використання системи. Якщо комп’ютер ви вмикаєте раз на тиждень, щоб надрукувати документ або подивитися фільм, то встановлювати систему не потрібно. На вимкненому комп’ютері вона може постаріти хіба морально, але оновлення і це питання вирішить.

Якщо ви користуєтеся комп’ютером часто, то:

Не завжди оновлення системи встановлюються правильно. Для цього, до речі, Windows має можливість «відкотитися» на попередню версію системи.

Не завжди це допомагає. Якщо система отримувала багато різних оновлень, то можливе уповільнення роботи та поява різних помилок у системі.

Реєстр. Найголовніша ієрархічна база даних Windows – це реєстр. У ньому прописують дані програми, драйвера, саму систему.

Якщо ви встановлювали та видаляли багато програм, то згодом у реєстрі залишається сміття, яке може уповільнювати систему та призводити до різних конфліктів. Так, є програми, які чистять реєстр, але Microsoft проти таких програм, оскільки подібне програмне забезпечення може призвести до того, що система може просто злетіти.

Системне сміття. Згодом операційна система накопичує не тільки дані в реєстрі, але й різне сміття від програм, яке часом знаходиться в різних папках.

Наприклад, якщо в директорії AppData буде кілька тисяч папок або файлів, система буде працювати повільніше.

Драйвера. Автоматичне оновлення драйверів може призвести до нестабільної роботи системи.

У нашій практиці були випадки, коли операційна система неправильно підбирала драйвер і відмовлялася давати добро на встановлення рідного драйвера. А на іншому ПК таких проблем не було.

Якщо ви серйозно модернізували комп’ютер, варто перевстановити систему для коректної роботи. Раніше не можна було переставити жорсткий диск із Windows між процесорами Intel та AMD, ОС відмовлялася запускатися. Сьогодні ж 10ка без проблем стартує, але краще, все ж таки, перевстановити.

Віруси. Не завжди захисники та антивіруси здатні визначити шкідливе програмне забезпечення.

Бувають такі віруси, які можуть надійно прописатися в системі і не давати про себе знати якийсь час. Чим більше вірусів, які маскуються під служби, тим повільніше працює комп’ютер. До того ж віруси можуть красти дані та використовувати ресурси комп’ютера для своїх справ.

Інші проблеми із системою. Насправді був випадок, коли у системі було заведено кілька десятків віртуальних мережевих адаптерів, що призводило до помітного уповільнення системи.

Так, адаптери можна було видалити, а якщо користувач не помітить те, що можна видалити? Таких місць у системі дуже багато і перевірити все неможливо. У таких питаннях допомагає інсталяція Windows, яка вирішує невидимі, але важливі проблеми.