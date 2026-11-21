Існує поширена думка, що Linux споживає менше системних ресурсів, ніж Windows, а тому ноутбуки під її керуванням повинні довше працювати без підзарядки. Автори YouTube-каналу PhoneBuff вирішили перевірити це твердження, провівши порівняльне тестування двох однакових ноутбуків Dell XPS 13. Результати показали, що перевага однієї операційної системи над іншою суттєво залежить від характеру навантаження.

Для експерименту використовували два ноутбуки з процесорами Intel Core 5 320, 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачами SSD місткістю 512 ГБ. На одному пристрої встановили Windows 11, а на іншому — Fedora Linux. Яскравість обох дисплеїв налаштували на 200 ніт, а параметри енергоспоживання зробили максимально схожими.

У повсякденних завданнях різниця мінімальна

Під час перегляду вебсторінок Windows 11 продемонструвала незначну перевагу: різниця у витраті заряду становила лише 1%. Аналогічні результати отримали під час роботи з офісними програмами та 30-хвилинного відеодзвінка через Zoom.

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У режимі очікування обидва ноутбуки також показали однаковий результат. За 16 годин кожен пристрій втратив 6% заряду акумулятора. Водночас Fedora виявилася помітно швидшою під час пробудження: ноутбук із Linux повертався до роботи практично миттєво, тоді як Windows 11 знадобилося приблизно 15 секунд.

Під навантаженням Linux отримала суттєву перевагу

Ситуація змінилася під час виконання ресурсомістких завдань. У грі Minecraft з обмеженням частоти кадрів до 30 FPS ноутбук під керуванням Fedora пропрацював на 78% довше за аналогічний пристрій із Windows 11.

Ще помітнішою різниця стала під час компіляції програмного коду у VS Code. Коли ноутбук із Windows 11 повністю розрядився, пристрій із Fedora все ще мав приблизно 40% заряду акумулятора.

Автори експерименту припустили, що причиною підвищеного енергоспоживання Windows може бути вбудований антивірус Microsoft Defender, який постійно працює у фоновому режимі. Проте його вимкнення збільшило автономність лише на 10 хвилин, тому ця версія не підтвердилася.

Таким чином, тестування продемонструвало, що для звичайної роботи з браузером і документами вибір операційної системи майже не впливає на автономність. Натомість під час ігор та програмування Fedora Linux здатна забезпечити значно тривалішу роботу від акумулятора. Водночас результати стосуються конкретної конфігурації Dell XPS 13 і не обов’язково будуть однаковими для інших ноутбуків.