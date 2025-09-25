Українська компанія Innoware відкрила офіс у Дубаї

Українська компанія Innoware, Партнер Microsoft з 2002 року, оголосила про офіційне відкриття свого представництва в Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати.

Це рішення є частиною стратегії Innoware, спрямованої на глобальне зростання. Відкриття офісу в ОАЕ також відповідає глобальній стратегії Microsoft із нарощування хмарних і ШІ-потужностей на Близькому Сході.

Керівником представництва Innoware в ОАЕ призначено Мар’яну Грудзінську. Її ключовим завданням визначено реалізацію проєктів цифрової трансформації для компаній регіону Близького Сходу. Діяльність буде зосереджена на впровадженні технологічних рішень екосистеми Microsoft та забезпеченні подальшої підтримки цих рішень.

За словами СЕО Innoware Дмитра Попінако, присутність компанії в ОАЕ підкреслює наміри щодо довгострокового зростання та підвищення ефективності та конкурентоспроможності клієнтів через новітні системи управління підприємствами.