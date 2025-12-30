Зарядка електромобіля може обернутися дорогим ремонтом: експерти попереджають про нову кіберзагрозу

Експерти з кібербезпеки попереджають про зростання ризиків атак на електромобілі через зарядні станції та кабелі живлення. Втручання хакерів може призвести до серйозних несправностей, зокрема виходу з ладу блоку керування батареєю (BMS), заміна якого коштує чималих грошей.

У чому небезпека? Найвразливішим елементом інфраструктури називають зарядні кабелі у громадських місцях. Зловмисникам відносно легко модифікувати їх, сховавши всередині шкідливе обладнання. Фахівці зазначають: викрасти автомобіль через зарядний порт малоймовірно, проте «спалити» електроніку або програмно пошкодити критично важливі вузли — цілком реально. Це загрожує візитом на СТО та дорогим ремонтом.

Як захиститися? Щоб мінімізувати ризики, власникам електрокарів радять:

Користуватися лише перевіреними мережами зарядних станцій.

За можливості надавати перевагу домашній зарядці.

Уважно стежити за «поведінкою» авто під час та після підключення до мережі.

Вимикати Wi-Fi та Bluetooth в автомобілі, коли вони не використовуються, щоб зменшити кількість точок входу для атаки.

Регулярно встановлювати оновлення програмного забезпечення від виробника.

Прогноз на майбутнє: За прогнозами аналітиків, у 2026 році кількість кібератак на електромобілі та зарядну інфраструктуру суттєво зросте. Хакери розробляють нові методи злому, тож водіям варто уважніше ставитися до цифрової безпеки своїх транспортних засобів.