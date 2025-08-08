Jetour випустив бюджетний кросовер з рекордним запасом ходу

Суббренд Chery — Jetour — оголосив про початок попереднього продажу нового середньорозмірного позашляховика Shanhai L7 Plus, старт якого заплановано на 18 серпня. Офіційний дебют моделі відбудеться на автосалоні в Ченду.

Автомобіль позиціонується як сімейний кросовер і буде доступний у п’яти- та семимісних версіях. Очікувана ціна — менше 200 000 юанів, що еквівалентно приблизно 28 000 доларів США.



Новий Shanhai L7 Plus отримав сучасний дизайн з яскраво вираженою світловою смугою на передній частині, прикрашеною фарами у формі літери «J», що перегукується з логотипом бренду. Габарити позашляховика — 4810 мм в довжину, 1930 мм в ширину і 1705 мм у висоту при колісній базі 2820 мм.

У салоні встановлено 15,6-дюймовий екран з можливістю повороту на 10 градусів, а також інтелектуальна система Tour OS 3.0 з розширеною мовною моделлю для голосового управління.

Під капотом Shanhai L7 Plus встановлений підключаємий гібрид з 1,5-літровим турбомотором потужністю 115 кВт (154 к.с.) і електродвигуном, сумарна потужність яких досягає 265 кВт (355 к.с.) з піковим крутним моментом 530 Н·м.

Акумулятор ємністю 32,659 кВт•год забезпечує запас ходу на електротязі до 167 км, а загальний запас ходу в комбінованому режимі досягає 1700 км при витраті палива 5,25 л/100 км.