ЗМІ: Каллум Тернер — новий Джеймс Бонд, а Дуа Ліпа запише саундтрек

Пошуки нового виконавця ролі агента 007, схоже, завершено. За інформацією джерел видання The Mail on Sunday, британський актор Каллум Тернер (відомий за серією «Фантастичні звірі») отримав заповітну роль і вже розповідає про це своєму оточенню.

«Найгірше збережений секрет»: Інсайдери стверджують, що Тернер не приховує успіху: «Він розповідає про це по всьому місту. Каллум — новий Бонд, це підтверджено. Це найгірше збережений секрет». Актор, який останніми місяцями став фаворитом букмекерів, обійшовши Аарона Тейлора-Джонсона та Джеймса Нортона, ідеально вписується у вимоги продюсерів: він молодий, британець, має відповідну зовнішність та акторський талант.

Подвійна угода: Цікавою деталлю є те, що участь Тернера може стати частиною «сімейної» угоди. Повідомляється, що головну музичну тему до майбутнього фільму може виконати наречена актора — співачка Dua Lipa. Вона вже має досвід роботи над саундтреками (фільм «Аліта: Бойовий ангел») і висловила зацікавленість у проєкті.

Виробництво та дати: Нагадаємо, що права на франшизу тепер належать Amazon (компанія придбала їх за $1 млрд). За даними джерел, Джефф Безос та режисер Дені Вільнев зацікавлені у «молодому британці» для перезапуску серії. Очікується, що зйомки можуть стартувати вже цього року, а прем’єра стрічки запланована на 2027–2028 роки.