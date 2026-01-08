Творці серіалу «Сьоґун» розкрили деталі другого сезону: стрибок у часі та нова головна героїня

Шоураннери історичної драми «Сьоґун» Джастін Маркс і Рейчел Кондо поділилися планами на продовження серіалу, зйомки якого розпочнуться вже найближчими тижнями 2026 року. Проєкт, який у 2024 році встановив рекорд, отримавши 18 премій «Еммі», готує для глядачів суттєві зміни в оповіді.

Дія другого сезону розгорнеться через 10 років після фіналу першої частини. Це буде період становлення режиму Токугава, коли баланс сил у Японії залишався хитким. За словами Джастіна Маркса, такий часовий проміжок дозволить створити повноцінну нову главу, а не просто зняти умовне продовження попередніх подій.

У центрі сюжету опиниться Отіба Но Ката у виконанні Фумі Нікайдо. Якщо в першому сезоні ключову роль відігравала героїня Анни Саваї, то тепер на передній план вийде Отіба. Це дозволить розширити масштаб політичної драми крізь призму жіночих персонажів.

Творці називають продовження «експериментом із руйнування очікувань». Вони прагнуть здивувати аудиторію з першого ж епізоду, відмовившись від передбачуваних сценарних ходів. Маркс також відзначив успіх двомовного формату, який довів, що глядачі готові сприймати складний контент про іншу культуру.