Названо 50 найкращих фільмів XXI століття за версією The Hollywood Reporter

Кінокритики The Hollywood Reporter склали рейтинг 50 найкращих фільмів XXI століття. До списку потрапили лише картини, які вийшли між 2000 та 2021 роком, та були оцінені всіма авторами видання. Стрічки після 21-го року не враховувалися, оскільки їх вважали надто передчасними для оцінки.

Автори зазначають, що у рейтингу майже відсутні такі жанри, як бойовик, наукова фантастика та жахи. Це пояснюється тим, що жанри «попсові» і не відрізняються особливою різноманітністю, через що глядачі забувають їх уже через кілька днів після перегляду.

50 найкращих фільмів XXI століття за версією The Hollywood Reporter:

«Один і два» «Всередині Льюїна Девіса» «Збирачі та збиральниця» «Зодіак» «Малхолланд Драйв» “Віднесені привидами” “Горбата гора” «Любовний настрій» «4 місяці, 3 тижні та 2 дні» «Геть» «Отроцтво» “Місячне сяйво” «Палаючий» «ВАЛ-І» «Влада пса» “Вічне сяйво чистого розуму” “Поговори з нею” «Магазинні злодюжки» «Сядь за кермо моєї машини» «Вдалині від раю» «Паразити» «Перед заходом сонця» «35 стопок рому» «Тімбукту» «Клич мене своїм ім’ям» “І твою маму теж” «У Берклі» “Серйозна людина” «Смерть пана Лазареску» «Марія-Антуанетта» «Манчестер біля моря» «Повернення» «Портрет дівчини у вогні» “Соціальна мережа” «Фаворитка» «Рок закоханих» «Венді та Люсі» «Дитя людське» “Я вам не негр” «Літо соула» “Лабіринт Фавна” “Ніколи, рідко, іноді, завжди” «Людина-гризлі» «Майбутнє» «Дівочник у Вегасі» «Знедолена» “Яскрава зірка” «Час» “Чорна Пантера” «Вікенд»

Як вам вибірка, знайшли собі щось цікаве?