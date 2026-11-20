Компактний флагман Xiaomi 18 Pro продемонстрував високі результати в незалежному тестуванні автономності, проведеному фахівцями GSMArena. Попри зменшену ємність акумулятора в міжнародній версії, смартфон помітно випередив основних конкурентів від Apple, Samsung і Google. Його показник Active Use Score становив 21 годину 39 хвилин.

Глобальна версія Xiaomi 18 Pro отримала кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 6000 мА·год, тоді як китайська модифікація оснащена батареєю на 7000 мА·год. Таким чином, міжнародна модель втратила приблизно 14% ємності. Водночас смартфон зберіг компактний корпус заввишки 151,8 мм та AMOLED-дисплей із діагоналлю 6,4 дюйма і частотою оновлення 120 Гц.

Xiaomi 18 Pro випередив конкурентів за автономністю

За результатами тестування GSMArena, Xiaomi 18 Pro продемонстрував значно кращий показник середньої автономності, ніж більшість компактних флагманів. Для порівняння, iPhone 18 Pro отримав результат 16 годин 44 хвилини, Samsung Galaxy S26 — 15 годин 20 хвилин, а Google Pixel 11 Pro — 15 годин 39 хвилин.

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Отже, новинка Xiaomi випередила смартфон Apple майже на п’ять годин, а модель Samsung — більш ніж на шість годин. При цьому Xiaomi 18 Pro Max із більшим акумулятором на 7050 мА·год показав результат 23 години 34 хвилини. Варто враховувати, що Active Use Score є розрахунковим показником змішаного використання, а не гарантією безперервної роботи екрана протягом зазначеного часу.

Скільки часу заряджається Xiaomi 18 Pro

Смартфон підтримує швидке дротове заряджання потужністю до 90 Вт і бездротове на 50 Вт. Під час практичного тестування заряд акумулятора збільшився з 1% до 34% за 15 хвилин. Через пів години батарея досягла 60%, а повне заряджання зайняло приблизно 50 хвилин.

Водночас тестувальники відзначили два недоліки програмного забезпечення. Xiaomi 18 Pro не пропонує користувачеві можливості самостійно встановлювати максимальний рівень заряджання акумулятора. Також відсутня функція обхідного живлення (bypass charging), яка дозволяє подавати електроенергію безпосередньо на компоненти смартфона без постійного заряджання батареї.

За продуктивність Xiaomi 18 Pro відповідає 2-нм процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6. Смартфон також оснащений додатковим 2,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм на задній панелі, двома 200-мегапіксельними камерами Leica та працює під управлінням HyperOS 4.