Українцям назвали найгірше місце для роутера у квартирі

Українцям рекомендується відмовитись від встановлення Wi-Fi роутера в спальні, оскільки неправильне розміщення маршрутизатора веде до підвищеного ризику для здоров’я. Про найгірше місце для роутера GSMInfo розповів фахівець з розгортання комп’ютерних мереж Юрій Шарлай.

“Під близьким розташуванням передбачається розміщення пристрою в [житловій] кімнаті, а також там, де ви часто проводите час сну та відпочинку”, – зазначив він.

За словами фахівця, постійна дія навіть невеликого випромінювання сучасних роутерів з досить близької відстані може мати несприятливі наслідки для здоров’я.

«Основне правило безпеки: якщо пристрій може бути підключений до Інтернету через кабель, треба підключати через кабель. Вимикайте роутер на ніч або на час, коли не використовуєте гаджети», – порадив Шарлай.

Фахівець також додав, що варто обирати пристрій спеціально під площу приміщення. Наприклад, він навів те, що українцям не варто купувати і встановлювати спеціальну багатоканальну Mesh-систему, якщо їх квартира за площею менше 50 квадратних метрів.