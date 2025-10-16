Honor Watch 5 отримав ШІ тренера

Крім флагманського смартфона, планшетів і навушників, компанія Honor представила смарт-годинник Watch 5 Pro. Новинка отримала міцний корпус з нержавіючої сталі із захистом за трьома стандартами, а також набір спортивних режимів і інтелектуальних функцій із вбудованим ШІ-тренером.

Круглий AMOLED-екран діагоналлю 1,5 дюйма має роздільну здатність 466×466 пікселів (310 ppi) і максимальну яскравість 3000 ніт. Корпус годинника отримав захист від води і пилу за стандартами IP68/69/69K і ATM5. Заявлена виробником автономність досягає 15 днів при з’єднанні зі смартфоном по Bluetooth і до 3 днів — при активній eSIM.

Штучний інтелект став важливою частиною Watch 5 Pro — в них реалізована інтеграція з YOYO AI і DeepSeek. Це відкриває можливості налаштування циферблатів, запису мови з транскрипцією і управління жестами зап’ястя. Також в годиннику є фітнес-функції на базі ШІ. Однією з головних фішок став ШІ-тренер, який допоможе користувачеві сформувати цілі та відстежувати рівень спортивної підготовки.

Функції контролю показників здоров’я включають моніторинг серцевого ритму, рівня кисню в крові, вимірювання артеріального тиску, ЕГК, кількість спалених калорій та інші. Також годинник має вбудований NFC-модуль.

Bluetooth-версія Honor Watch 5 Pro коштує $224, а версію з eSIM оцінили в $238. У продажу годинник з’явиться 23 жовтня в колірних варіантах Explorer, Astronomer, Climber, Pioneer і Voyager.