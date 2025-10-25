Volkswagen ID.UNYX став бестселером на ринках трьох областей України

Ринок нових легкових автомобілів України у вересні 2025 року продемонстрував чіткий тренд на електрифікацію, причому лідерами продажів стають вже не лише бюджетні кросовери. Головною зіркою місяця стала нова модель Volkswagen ID.UNYX, яка очолила рейтинги реєстрацій одразу в трьох ключових регіонах: Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Втім, вподобання українців розділилися. Якщо у трьох областях домінував електромобіль, то в столиці зберіг лідерство перевірений часом Renault Duster, який став найпопулярнішим авто у Києві. В Одеській області лідером місяця став інший представник нового покоління автопрому — BYD Song Plus.

Загалом, за даними “Укравтопрому”, частка електромобілів на українському ринку продовжує впевнено зростати. Це свідчить про те, що електрифікація автопарку активно відбувається навіть у регіонах за межами столиці, де Volkswagen ID.UNYX та BYD Song Plus випередили традиційних лідерів.

Загалом у вересні українці придбали понад 6,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% перевищує показник серпня 2025-го.

Хоча Київ (2198 авто) та Київська область (727 авто) залишаються найбільшими ринками, Дніпропетровська (538), Одеська (368) та Харківська (364) області також показали високі результати. Разом ці п’ять регіонів забезпечили 67% усіх реєстрацій нових автомобілів у країні за минулий місяць.