Стали відомі процесор та інші деталі iQOO Neo 11

За тиждень до релізу смартфон iQOO Neo 11 засвітився в базі бенчмарку Geekbench. За витоком можна зробити висновок про процесор гаджета, його потужність, ОС і обсяг пам’яті.

iQOO Neo 11 (vivo V2520A) набрав 2936/8818 балів у тестах Geekbench.

Тестовий пристрій працював на Qualcomm Snapdragon 8 Elite разом з 14,72 (16) ГБ оперативної пам’яті і Android 16.

Раніше стало відомо, що новинку оснастять OLED-матрицею BOE Q10+ з діагоналлю 6,78 дюйма, 2K-роздільною здатністю і частотою оновлення 144 Гц. Також заявлений акумулятор на 7500 мАг з підтримкою 100-ватної зарядки, основна 50-мегапіксельна камера з OIS і Android 16 разом з OriginOS 6.

Реліз новинки в Китаї відбудеться 30 жовтня