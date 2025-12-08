Новини відеоігор

Названо ТОП-10 кращих ігор року за версією журналу TIME

GSMinfo08.12.2025
Death Stranding 2: On the Beach

На дворі вже грудень, і різні видання в поспішному порядку почали підбивати підсумки 2025 року — ігрові в тому числі. На вихідних своїм топом головних тайтлів поділилася редакція журналу TIME.

Список вийшов, за великим рахунком, передбачуваним: до нього увійшли найбільш обговорювані релізи попередніх 12 місяців (а також Sonic Racing). І, зрозуміло, очолила його французька RPG від Sandfall Interactive.

В тему
  1. Clair Obscur: Expedition 33.
  2. Death Stranding 2: On the Beach.
  3. Ghost of Yotei.
  4. Split Fiction.
  5. Silent Hill f.
  6. Hollow Knight: Silksong.
  7. Lost Records: Bloom & Rage.
  8. DOOM: The Dark Ages.
  9. Sonic Racing: CrossWorlds.
  10. Marvel Rivals.

З неймовірними ландшафтами та дизайном істот, не схожими на ті, що раніше зустрічалися в іграх, саундтреком від Лоріена Тестара та Аліс Дюпор-Персьє, який без перебільшення включає одні з найкращих композицій, що коли-небудь звучали у відеоіграх, а також з насиченою і різноманітною «бойовою» для кожного учасника команди — Expedition 33 виявляється набагато більшою, ніж можна подумати, почувши про якусь фентезійну RPG.

Уривок з опису Clair Obscur в матеріалі TIME

Нагадаємо, що цього тижня підсумки року також підведе Джефф Кілі під час The Game Awards 2025. Захід відбудеться в ніч з 11 на 12 грудня.

