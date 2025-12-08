Названо ТОП-10 кращих ігор року за версією журналу TIME
На дворі вже грудень, і різні видання в поспішному порядку почали підбивати підсумки 2025 року — ігрові в тому числі. На вихідних своїм топом головних тайтлів поділилася редакція журналу TIME.
Список вийшов, за великим рахунком, передбачуваним: до нього увійшли найбільш обговорювані релізи попередніх 12 місяців (а також Sonic Racing). І, зрозуміло, очолила його французька RPG від Sandfall Interactive.
- Clair Obscur: Expedition 33.
- Death Stranding 2: On the Beach.
- Ghost of Yotei.
- Split Fiction.
- Silent Hill f.
- Hollow Knight: Silksong.
- Lost Records: Bloom & Rage.
- DOOM: The Dark Ages.
- Sonic Racing: CrossWorlds.
- Marvel Rivals.
З неймовірними ландшафтами та дизайном істот, не схожими на ті, що раніше зустрічалися в іграх, саундтреком від Лоріена Тестара та Аліс Дюпор-Персьє, який без перебільшення включає одні з найкращих композицій, що коли-небудь звучали у відеоіграх, а також з насиченою і різноманітною «бойовою» для кожного учасника команди — Expedition 33 виявляється набагато більшою, ніж можна подумати, почувши про якусь фентезійну RPG.
Уривок з опису Clair Obscur в матеріалі TIME
Нагадаємо, що цього тижня підсумки року також підведе Джефф Кілі під час The Game Awards 2025. Захід відбудеться в ніч з 11 на 12 грудня.