Названо ТОП-10 кращих ігор року за версією журналу TIME

На дворі вже грудень, і різні видання в поспішному порядку почали підбивати підсумки 2025 року — ігрові в тому числі. На вихідних своїм топом головних тайтлів поділилася редакція журналу TIME.

Список вийшов, за великим рахунком, передбачуваним: до нього увійшли найбільш обговорювані релізи попередніх 12 місяців (а також Sonic Racing). І, зрозуміло, очолила його французька RPG від Sandfall Interactive.

Clair Obscur: Expedition 33. Death Stranding 2: On the Beach. Ghost of Yotei. Split Fiction. Silent Hill f. Hollow Knight: Silksong. Lost Records: Bloom & Rage. DOOM: The Dark Ages. Sonic Racing: CrossWorlds. Marvel Rivals.

З неймовірними ландшафтами та дизайном істот, не схожими на ті, що раніше зустрічалися в іграх, саундтреком від Лоріена Тестара та Аліс Дюпор-Персьє, який без перебільшення включає одні з найкращих композицій, що коли-небудь звучали у відеоіграх, а також з насиченою і різноманітною «бойовою» для кожного учасника команди — Expedition 33 виявляється набагато більшою, ніж можна подумати, почувши про якусь фентезійну RPG.

Уривок з опису Clair Obscur в матеріалі TIME

Нагадаємо, що цього тижня підсумки року також підведе Джефф Кілі під час The Game Awards 2025. Захід відбудеться в ніч з 11 на 12 грудня.