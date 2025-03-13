При какой температуре нужно стирать полотенца: не 30 и даже не 40°C

Тщательно постирать полотенца, уничтожив все вредные бактерии, и при этом не повредить материал – задача не из простых. Здесь нужно учитывать целый ряд нюансов, в частности, подобрать соответствующую температуру и режим стирки. Тогда удастся не только достичь идеальной чистоты, но и продлить срок службы полотенец.

Какую температуру выбрать для стирки полотенец?

Множество домохозяек считают, что полотенца нужно стирать при низкой температуре – не выше 30-40°C. Мол, при такой температуре волокна ткани не повреждаются и не деформируются, а полотенца дольше сохраняют свой первоначальный вид. Однако это не совсем верно, так как в таких условиях удастся устранить только поверхностные загрязнения.

Эксперты единогласно утверждают, что идеальная температура для стирки полотенец – 60°C. Такая температура позволяет не только избавиться от пятен, но и «убить» все накопившиеся в ткани патогенные бактерии. Если от них не избавиться, полотенца даже после стирки будут неприятно пахнуть, а у некоторых людей могут вызвать раздражение кожи или аллергию.

Что еще нужно учитывать во время стирки полотенец?

Существует еще несколько важных правил, которых стоит придерживаться во время стирки полотенец:

Не кладите полотенца в барабан стиральной машины вместе с другими вещами, особенно если они имеют яркий цвет. Цветная одежда может полинять, загрязнив краской светлые полотенца;

Используйте эффективное, но при этом мягкое моющее средство, чтобы полотенца оставались пушистыми и приятными на ощупь;

Добавляйте в стиральное средство щепотку соды для повышения качества стирки и деликатного смягчения ткани.

Если учесть эти советы, полотенца после стирки будут чистыми, мягкими и ароматными. К тому же на протяжении длительного времени они будут выглядеть так, как будто вы только что принесли их из магазина.