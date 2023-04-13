Мобілізацію в Україні потрібно прискорити: екс-заступник голови Генштабу ЗСУ назвав причини

Темпи мобілізації в Україні недостатні, а кількість призваних на службу в Збройні сили суттєво поступається числу особового складу російської армії. Так вважає генерал-лейтенант Ігор Романенко, екс-заступник голови Генерального штабу ЗСУ. На його думку мобілізацію в Україні потрібно прискорити будь-якими законними методами.

Романенко переконаний, що в той час, як росіяни невпинно нарощують масштаби мобілізації, українцям також не варто розслаблятися. Наразі путін поставив собі за мету зібрати армую у 1,5 млн осіб і впевнено йде до цієї мети. Тому українцям необхідно прискорити процедуру набору новобранців, щоб принамні не збільшувати вже існуючого розриву між кількісним складом ЗСУ та збройних сил рф.

Збільшити обсяги та темпи мобілізації екс-заступник голови Генштабу ЗСУ пропонує за допомогою вдосконалення процедури проходження медкомісії. Адже ВЛК (військово-лікарська комісія) займає у призовників найбільше часу, а кількість бюрократії на цьому етапі мобілізації просто «зашкалює».

Також генерал-лейтенант Романенко наголосив на необхідності підвищення національної свідомості українців. Кожен чоловік призовного віку повинен усвідомити свій обов’язок і звернутися до територіального центру комплектування. Якщо ж українці не роблять цього самостійно, вручати їм повістки, на думку Романенка, потрібно будь-яким законним способом.

Нагадаємо, що днями Кабінет міністрів Україні вніс зміни до правил мобілізації. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (військкомати) отримали право вручати повістки навіть тим громадянам, які не стоять у них на обліку. Таким чином до ЗСУ зможуть призвати переселенців, які не встали на облік за місцем свого теперішнього проживання і таким чином «ховалися» від призову.

Разом з тим з військкоматів зняли відповідальність за організацю та діяльність підрозділів територіальної оборони. Тепер цей обов’язок цілком і повністю переберуть на себе обласні державні адміністрації.