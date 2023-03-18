В Українців незабаром збільшаться платіжки за світло: коли та на скільки підвищать тариф

В Україні вже за місяць можуть підвищити тариф на електроенергію. Причому платити за світло українцям доведеться ледь не удвічі більше, тобто близько 2,8 грн за кіловат. Також в уряді розглядають варіант переходу від фіксованого тарифу на вільне ціноутворення. Тоді ціна електроенергії для споживачів стане просто непідйомною.

Pа оцінками експертів після оновлення тарифу, якe попередньо запланували на квітень, вартість кВт*год електрики зросте з 1,44 грн до 2,8 грн. В такому разі середня платіжка за світло збільшиться з 240 грн до 470 грн. Та якщо в Кабміні все ж наважаться перейти з тарифної системи на ринкову, за електрику українцям доведеться платити приблизно 840 грн на місяць.

Про необхідність підвищення тарифів на світло в Україні говорять вже давно. Нові тарифи мали впровадити ще до війни, адже вже на той час собівартість кіловата електрики приблизно у 4 рази перевищувала ціну для споживачів. Та із впровадженням військового стану в країні всі тарифи заморозили і рішення про підвищення цін довелося відкласти до кращих часів.

Загалом актуальний тариф 1,44 грн за кіловат або 1,68 грн для споживачів, що використовують понад 250 кВт*год на місяць, був створений штучно. Різницю між справжньою вартістю електрики та встановленим тарифом зобов’язані покривати державні компанії-оператори «Енергоатом» та «Укргідроенерго». Така система називається ПСО (покладання спеціальних зобов’язань).

Натомість строк дії постанови Кабміну щодо встановлення ПСО збігає 31 березня 2023 року. Тож уряд має два варіанти: продовжити ПСО, встановивши новий фіксований тариф, або перевести енергосистему на ринкові рельси, по суті дозволивши вільне ціноутворення.

Звісно ціну за кіловат можуть залишити й на попередньому рівні. Та тоді енергетична галузь опиниться у вкрай складному становищі. Навіть до війни компанії, що забезпечували фіксований тариф, ледь справлялися зі своїм завданням, постійно накопичуючи борги. А зараз, після пошкодження російськими ракетами низки об’єктів енергетичної інфраструктури, потрібні гроші на ремонтні роботи. І отримати їх можна лише внаслідок підвищення тарифів.