Redmi K90 та K90 Pro Max: два флагманські конкуренти iPhone

Бренд Redmi презентував у Китаї флагманські новинки — серію смартфонів Redmi K90. При цьому суббренд Xiaomi скористався ідеєю «батька» і додав до назви старшого флагмана префікс Pro Max.

Обидві новинки отримали посилені стереодинаміки від Bose і можуть похвалитися захистом корпусу за стандартом IP68. Також обидва гаджети мають ІЧ-порт і NFC. А в Pro Max додатково є система з сабвуфером.

Смартфон Redmi K90 отримав 6,59-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2510х1156 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і яскравістю до 3500 ніт. Є також підтримка HDR10+ і Dolby Vision.

Redmi K90

Новинка працює на 8-ядерному чіпсеті Snapdragon 8 Elite Gen 5 з 12/16 ГБ оперативної і 256/512/1024 ГБ вбудованої пам’яті.

Основна камера — з роздільною здатністю 50 Мп і апертурою f/1,88, ширококутна — на 8 Мп і з кутом огляду 120°, телевік — на 50 Мп, з апертурою f/2,2 і 2,5-кратним зумом.

Ємна батарея розрахована на 7000 мА*год і підтримує швидку 100-ватну зарядку + зворотну зарядку на 22,5 Вт.

Смартфон працює під управлінням фірмової оболонки HyperOS 3.0 на базі Android 16.

Корпус у чотирьох відтінках: білий, чорний, аквамарин і бузковий.

Redmi K90 Pro Max відрізняється розміром екрану — тут це 6,9 дюймів. Параметри процесора і пам’яті аналогічні K90.

Redmi K90 Pro Max

Всі три камери отримали роздільну здатність 50 Мп, а телевізор підтримує 5-кратний зум.

Батарея також більш ємна — тут це 7560 мА*год. Є підтримка швидкої 100-ватної зарядки і 50-ватної бездротової + зворотна бездротова зарядка 22,5 Вт.

Гаджет вийшов всього в двох кольорах — чорний і денім, але саме джинсовий варіант наробив галасу в соціальних мережах, завдяки витокам і анонсам.

Ціни на K90 починаються від 2599 юанів (близько 15 гривень) і від 3999 юанів (близько 23 400 гривень) за K90 Pro Max.