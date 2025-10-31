Це буде революція: в Samsung розповіли про Galaxy S26

Про те, що IT-гігант готується представити нове покоління смартфонів, заявив топ-менеджер Даніель Араужо. Він зазначив, що апарати Samsung Galaxy S26 зроблять революцію в користувацькому досвіді. На думку Араужо, це буде можливим завдяки штучному інтелекту (ШІ) нового покоління, потужному процесору і новим камерам.

У компанії окремо розповіли своїм акціонерам, що нові телефони отримають перший процесор, створений за двонанометровим техпроцесом — Exynos 2600. Вони будуть використовуватися в смартфонах для певних регіонів. Решта — США, Китай, Японія — отримають версії пристроїв з процесором Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Крім того, в Samsung звернули увагу, що фірмові складні смартфони продовжують користуватися попитом на ринку.

Швидше за все, в лінійку нових смартфонів увійдуть Galaxy S26, Galaxy S26+ і Galaxy S26 Ultra. Анонс гаджетів відбудеться в першому кварталі 2026 року.

Раніше інсайдери розповіли, що Samsung представить у 2026 році складаний флагман Galaxy Z Fold 8. Він отримає мінімальну складку на дисплеї і комплектний стилус.