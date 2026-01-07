У «Резерв+» з’явилася нова функція: застосунок сповіщатиме про відправку повістки поштою

Міністерство оборони України продовжує розширювати можливості застосунку «Резерв+». Відтепер у користувачів з’явилася можливість отримувати push-сповіщення про те, що територіальний центр комплектування (ТЦК) надіслав їм паперову повістку поштою.

Як це працює? Ця функція є добровільною. Користувач може самостійно увімкнути або вимкнути її в налаштуваннях застосунку. Якщо опцію активовано, застосунок надішле повідомлення, коли ТЦК сформує та відправить рекомендований лист через «Укрпошту». У сповіщенні також відображатиметься дата і час, коли військовозобов’язаному необхідно з’явитися до центру комплектування.

Важливе уточнення: У Міноборони наголошують: електронне сповіщення в «Резерв+» не є повісткою і має виключно інформаційний характер. Його прочитання не вважається офіційним врученням. Юридична процедура залишається без змін: повістка має бути доставлена у паперовому вигляді. Нова функція створена лише для того, щоб громадяни могли заздалегідь дізнатися про наявність листа і підготуватися до його отримання.

Окрім цього, застосунок вже інформує про штрафи, статус розшуку, бронювання та направлення на ВЛК. У найближчому кварталі розробники планують додати сповіщення про взяття або зняття з обліку, а також про скасування відстрочки.