У мережі з’явилися перші «живі» відео та ціни нових Samsung Galaxy A57 та A37

У TikTok з’явилися перші відеоролики з ще не анонсованими смартфонами Samsung Galaxy A57 та A37. Користувач із Таїланду розсекретив не лише зовнішній вигляд майбутніх хітів середнього класу, а й їхні ключові характеристики та орієнтовну вартість.

Дизайн та програмне забезпечення Судячи з опублікованих кадрів, обидва апарати отримають преміальні матеріали корпусу — скло та метал. На задній панелі розташовані традиційні для сучасного дизайну бренду потрійні основні камери без єдиного блоку. Працюватимуть новинки під управлінням найсвіжішої фірмової оболонки One UI 8.5 на базі операційної системи Android 16.

Характеристики та ціни Galaxy A57: Очікується, що старша модель лінійки стане одним із найпотужніших пристроїв у своєму класі:

Екран: 6,6-дюймовий AMOLED-дисплей (FHD+) із частотою оновлення 120 Гц.

Процесор: Новий фірмовий чип Samsung Exynos 1680.

Новий фірмовий чип Samsung Exynos 1680. Акумулятор: 5000 мАг із підтримкою швидкої зарядки на 45 Вт.

Пам'ять та ціна: Версія 12/256 ГБ коштуватиме близько $555 (17 999 бат), а топова конфігурація 12/512 ГБ обійдеться у $645 (20 999 бат).

Кольори: Смартфон вийде у відтінках Lilac (бузковий), Navy (синій) та Charcoal (вугільний).

Характеристики та ціни Galaxy A37 :Молодша версія отримає трохи більший екран, але простіший процесор: