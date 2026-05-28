Meta запускає Plus-підписки для Instagram, Facebook та WhatsApp: ціни та перші подробиці

Повного офіційного переліку можливостей Meta наразі не оприлюднила, проте деякі деталі вже відомі.

Компанія Meta оголосила про глобальний запуск платних Plus-підписок для своїх найпопулярніших платформ — Instagram, Facebook та WhatsApp. Варто зазначити, що підписки для Instagram та WhatsApp існували й раніше, проте функціонували в тестовому режимі та були доступні обмеженій кількості користувачів. Тепер же нововведення стає загальнодоступним.

Вартість підписок

Компанія встановила наступні щомісячні тарифи для нових пакетів:

  • Instagram Plus — $3,99 на місяць.
  • Facebook Plus — $3,99 на місяць.
  • WhatsApp Plus — $2,99 на місяць.

Які функції отримають користувачі

Повного офіційного переліку можливостей Meta наразі не оприлюднила, проте деякі деталі вже відомі. Зокрема, підписка Facebook Plus, як і аналогічний пакет для Instagram, буде зосереджена навколо покращення взаємодії з «Історіями» (Stories):

  • Подовжений час відображення: Платні підписники зможуть публікувати Stories на 48 годин замість звичних 24 годин.
  • Контроль та анонімність: З’явиться можливість детально відстежувати глядачів власних Stories, а також переглядати чужі публікації повністю анонімно.
  • Кастомізація та візуальні ефекти: Користувачі зможуть змінювати дизайн іконок додатків Facebook та Messenger, а також отримують доступ до відправки ексклюзивних анімованих «супер-реакцій».

Тестування тарифів для Meta AI

Паралельно з запуском соцмережевих підписок Meta починає внутрішнє тестування нових преміальних планів для свого штучного інтелекту Meta AI. Користувачам запропонують чотири рівні підписок: One Plus, One Premium, One Essential та One Advanced. Вартість цих пакетів варіюватиметься від $7,99 до $49,99 на місяць залежно від обсягу функцій.

Нові тарифні плани вже поступово розгортаються по всьому світу, проте у деяких регіонах та для окремих користувачів доступ до них може з’явитися з невеликою затримкою.

