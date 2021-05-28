4 легких але дієвих способи захисту вашої мережі Wi-Fi від хакерів

Перевага Wi-Fi в тому, що ви можете використовувати свої гаджети в будь-якому місці будинку. Хочете виходити в інтернет за допомогою планшета, відпочиваючи на дивані? Або ви хочете завантажити останні рецепти на свій ноутбук на кухні? Чудово, все це можливо.





Нажаль, така корисна річ, як Wi-Fi, як і раніше має ряд незручностей, з якими нам доводиться стикатися. Одна з них – безпека. Покажемо 4 способи, як захистити вашу мережу Wi-Fi від хакерів.

Захистіть свій роутер

Перше, що вам потрібно зробити при покупці роутера – це забезпечити максимальну безпеку і захист. Це означає використання правильного шифрування для ваших даних, зміна пароля маршрутизатора за замовчуванням і зміна імені мережі або SSID.

Чи безпечно діліться

Щоб захистити вашу мережу, рекомендується тримати її подалі всіх своїх друзів і гостей. Але що робити, коли до нас приходять гості, чи ми влаштовуємо вечірку і нам потрібен доступ в інтернет? Багато маршрутизаторів дозволяють створювати дві бездротові мережі, які можуть працювати одночасно: наприклад, одну для вас, а іншу – для ваших гостей.

Перевага цього полягає в тому, що ви можете використовувати пароль безпеки для захисту вашої основної мережі та всіх підключених до неї домашніх пристроїв, при цьому пропонуючи своїм гостям доступ в інтернет через другу мережу.

Оновлення підключення своїх гаджетів

Після того, як ви включите шифрування та ім’я мережі, всі бездротові гаджети, підключені до мережі, будуть виключені з неї. Тому вам потрібно буде заново підключити свої пристрої.

– Деякі роутери і гаджети мають WPS або Wi-Fi Protected Setup. Це означає, що вам потрібно одночасно натиснути кнопку WPS на маршрутизаторі і кнопку WPS на пристрої, і налаштування автоматично зміняться.

Остерігайтеся шахрайських мереж

Один з улюблених прийомів хакерів – створення шахрайських мереж, схожих на вашу і зі схожою назвою. Ось чому рекомендується час від часу використовувати такі додатки, як Network Analyzer (Apple) або Wi-Fi Analyzer (Android), або програму для Windows, наприклад Vistumbler, щоб відстежувати мережі навколо вас і швидко реагувати, якщо ви виявите назви мереж, що повторюються або вводять в оману.