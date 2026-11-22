Китай повідомив про масштабні відкриття нових покладів золота, які в перспективі можуть суттєво збільшити видобуток дорогоцінного металу в країні. Геологи виявили кілька перспективних родовищ, найбільші з яких розташовані в провінціях Хунань і Шаньдун. За попередніми оцінками, їхні сукупні ресурси можуть перевищувати 1700 тонн, хоча значна частина цих запасів ще потребує підтвердження.

Найбільший інтерес викликає родовище Вангу в провінції Хунань. Під час геологічної розвідки фахівці виявили понад 40 золотоносних жил на глибині до двох кілометрів. Спочатку обсяг покладів оцінили приблизно у 300 тонн, проте подальше комп’ютерне моделювання показало, що золотоносні породи можуть простягатися до глибини трьох кілометрів. У такому разі потенційні ресурси родовища перевищуватимуть 1000 тонн.

У деяких породах виявили рекордну концентрацію золота

Особливістю нового родовища стала надзвичайно висока концентрація дорогоцінного металу. Окремі зразки містили до 138 грамів золота на тонну породи. Для порівняння, багато промислових шахт працюють із рудами, в яких міститься лише кілька грамів золота на тонну.

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Ще одне велике родовище виявили на півострові Цзяодун у провінції Шаньдун. Запаси Тайшань-Шуйваньчжуан оцінюють у понад 700 тонн. Крім того, у провінції Ганьсу геологи знайшли родовище Дадунгоу, яке містить понад 40 тонн золота.

Для пошуку нових покладів китайські фахівці активно застосовують тривимірне моделювання, глибоке буріння та алгоритми штучного інтелекту. Ці технології допомагають виявляти перспективні ділянки, які раніше залишалися недоступними для детального дослідження.

Чи вплине відкриття на світові ціни золота

Попри величезні потенційні запаси, очікувати швидкого збільшення пропозиції золота на світовому ринку не варто. Більшість нових покладів розташовані на значній глибині, тому їхня розробка потребуватиме дорогого обладнання, будівництва шахт і складної інфраструктури.

За попередніми оцінками, підготовка таких родовищ до промислового видобутку може тривати від п’яти до десяти років. До того ж не всі виявлені ресурси обов’язково виявляться економічно вигідними для видобутку.

Якщо Китай зможе освоїти хоча б частину нових родовищ, це дозволить країні зміцнити позиції серед світових виробників золота та зменшити залежність від імпорту. Водночас реальний вплив відкриттів на міжнародні ціни залежатиме від майбутніх обсягів видобутку, які поки залишаються невідомими.