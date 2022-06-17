Realme підкорює Европу. З’явились рейтинги популярності брендів смартфонів на континенті

Дослідницька фірма Counterpoint опублікувала звіт про стан європейського ринку смартфонів за перший квартал 2022 року. Результати виявилися вельми невтішними, адже чотири з п’яти найбільших виробників зіткнулися з помітним зниженням поставок.





Найбільшим постачальником смартфонів у першому кварталі 2022-го на європейському ринку, як і раніше, залишається Samsung з часткою 35% проти 37% у 2021-му. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року постачання компанії скоротилося на 16%. У Apple частка зросла з 24% до 25%, але кількість відвантажених пристроїв зменшилася на 6%.

Найбільше постраждала Xiaomi, чия частка впала з 19% до 14%, а постачання на цілих 36%. OPPO вдалося зберегти свою частку в 6%, але поставки смартфонів знизилися на 8%. Винятком стала лише Realme, чия частка ринку зросла з 12% до 15%, а кількість відвантажених пристроїв за рік збільшилася на значні 67%.

Загалом європейський ринок смартфонів у першому кварталі 2022-го скоротився на 12%. За словами експертів Counterpoint, причин цьому кілька: дефіцит напівпровідників, зупинка фабрик в Китаї через пандемію COVID-19, що триває, погіршення загальних економічних умов і ряд інших факторів.