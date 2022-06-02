Honor 70 Pro – потужний флагман із реактивною зарядкою за півгодини

В останні дні весни компанія Honor порадувала публіку та представила флагман Honor 70 Pro. Новинка вийшла цікавою – окрім незвичайного дизайну вона отримала сучасне залізо і гарантовано зацікавить тих, кому вже набридли однотипні гаджети від Samsung, Xiaomi та Realme.





Апарат оснастили великим 6.78-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю FHD+, а також підвищеною герцовкою – 120 Гц. У ролі процесора використовується Dimensity 8000 – за потужністю процесор знаходиться на одному рівні зі Snapdragon 888 і видає близько 850 тисяч балів у AnTuTu. Компанію йому становлять до 12 ГБ оперативної та до 512 ГБ постійної пам’яті.

Honor 70 Pro має гарні фотоможливості. Він оснащений потрійною камерою на 54+8+50 МП, яка здатна писати відео в 4К/30 ФПС. Спереду встановлено фронтальну камеру на 50 МП.

З додатковим оснащенням у новинки також порядок є стереодинаміки, NFC і, що найголовніше – реактивна зарядка потужністю 100 Вт. Їй потрібно всього 15 хвилин, щоб заповнити 60% заряду батареї ємністю 4500 мАг. Також Honor 70 Pro має зворотну зарядку по дроту потужністю 5 Вт.

Ціна та дата виходу Honor 70 Pro

Продаж пристрою стартує 10 червня в Китаї за наступними розцінками:

Honor 70 Pro 8/256 ГБ – $555;

Honor 70 Pro 12/256 ГБ – $599;

Honor 70 Pro 12/512 ГБ – $659.

Про появу новинки за межами піднебесної поки що не повідомляється.