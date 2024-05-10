Мережу обурив рекламний ролик нового iPad: Apple вже принесла вибачення

Відео, в якому музичні інструменти розчавлюють у пресі, викликало обурення в соціальних мережах. Те, що насправді було задумано як реклама нового планшета, закінчилося вибаченнями від Apple.

Компанія Apple вибачилася за рекламний ролик своєї нової моделі планшета. Хоча відео мало на меті сенсаційно підкреслити різноманітні можливості більш потужної моделі Pro серії планшетів, воно викликало обурення багатьох користувачів у соціальних мережах: у рекламному ролику показано гігантський прес, в якому розчавлюються музичні інструменти, такі як труба і фортепіано, а також горщики з фарбами, фотоапарати, скульптура і відеоігрова приставка. Потім прес знову відкривається – і всередині виявляється iPad.

Багато глядачів розкритикували руйнування у відео, навіть якщо вони здавалися комп’ютерними. Актор Г’ю Грант, відомий за такими фільмами, як “Вонка” та “Ноттінг Хілл”, також поскаржився на онлайн-платформі X на “знищення людського досвіду” Кремнієвою долиною.

Реклама не буде показана на телебаченні, а сама Apple вибачилася

Компанія оголосила, що реклама не буде показана на телебаченні. Для компанії важливо розробляти продукти для творчих людей, заявив менеджер Apple Тор Міхрен в інтерв’ю рекламному журналу “Ad Age” у четвер. “Ми промахнулися з цим відео, і нам дуже шкода”.