OPPO розкрила дизайн та дату анонсу смартфонів A6v і A6i+

Компанія OPPO опублікувала серію офіційних тизерів, які підтверджують реліз нових смартфонів серії A — моделей A6v та A6i+. Згідно з повідомленням виробника, офіційна презентація новинок у Китаї відбудеться вже сьогодні ввечері.

Ключові відмінності моделей: На промозображеннях чітко видно дизайн та кольорові варіанти пристроїв, які відрізняються форм-фактором та оформленням камер.