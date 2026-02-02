Hardnews

OPPO розкрила дизайн та дату анонсу смартфонів A6v і A6i+

Автор: GSMinfo

Компанія OPPO опублікувала серію офіційних тизерів, які підтверджують реліз нових смартфонів серії A — моделей A6v та A6i+. Згідно з повідомленням виробника, офіційна презентація новинок у Китаї відбудеться вже сьогодні ввечері.

Ключові відмінності моделей: На промозображеннях чітко видно дизайн та кольорові варіанти пристроїв, які відрізняються форм-фактором та оформленням камер.

  • OPPO A6v: Це компактний смартфон із пласким екраном. Він отримав овальний блок камер. Модель буде доступна у трьох молодіжних кольорах: блакитному, фіолетовому та темно-зеленому.
  • OPPO A6i+: Ця версія буде більшою за розмірами. Вона вирізняється прямокутним модулем камери та більш стриманою палітрою — вийде лише у білому та коричневому кольорах.
