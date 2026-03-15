Година пік для роутера: куди зникає швидкість Wi-Fi щовечора

А чи помічали ви, що ввечері інтернет через Wi-Fi може працювати нестабільно? Перегляд фільму з мережі у високій роздільній здатності зупиняється, файли в месенджерах завантажуються довше, а онлайн-ігри можуть гальмувати. Якщо вдень все добре, то чому так відбувається ввечері? Особливо в багатоквартирних будинках — хоч у кожного свій персональний роутер. Чому ж так відбувається? Давайте розберемося.

Зараз буквально в кожній квартирі можуть бути десятки Wi-Fi-пристроїв — комп’ютери, смартфони, телевізори, розумна побутова техніка та безліч інших. У більшості пристроїв модуль Wi-Fi працює на частоті 2,4 ГГц — тільки уявіть собі, яка «какофонія» в радіоефірі, коли всі люди різко повертаються з роботи? Так, в Україні на цій частоті є 13 розділених один від одного каналів, але не завжди це рятує. А роутер постійно сканує радіоефір, виділяючи з цього потоку потрібний сигнал.

Уявіть собі ситуацію, коли у вас одночасно 5 музичних треків і ви намагаєтеся «вислухати» той єдиний, який вам потрібен. І тут приблизно така ж ситуація — перешкоди від десятка, а то й сотні сусідських пристроїв сильно заважають один одному. І так може бути у всіх.

Роутер — невеликий комп’ютер, який керує підключенням до мережі. А якщо на робочій частоті безліч пристроїв, то внутрішній мікропроцесор може бути перевантажений — через це з’являються лаги та падіння швидкості. Провайдер тут не винен — він роздає інтернет усім роутерам на високих швидкостях, а далі вже все залежить безпосередньо від Wi-Fi-маршрутизатора.

Що робити?

Є кілька способів поліпшити роботу Wi-Fi.

Перше — вибір вільного каналу. Зробити це можна за допомогою додатка (достатньо ввести в магазин додатків фразу «аналіз Wi-Fi») і, можливо (якщо підтримується), за допомогою адміністраторського розділу роутера. Як було сказано вище, є 13 каналів на частоті 2,4 ГГц — просто зніміть галочку «автоматичний вибір каналу» і виберіть той канал, який найменше завантажений у годину пік.

Друге — встановлення маршрутизатора в середині приміщення і якомога вище. У разі, якщо він стоїть біля вікна, він аналізує сигнали від пристроїв перехожих, а також сусідніх будинків. Та й установка маршрутизатора в середину приміщення забезпечить краще покриття по всій площі. Також можна поекспериментувати з напрямком антен і за допомогою додатка зрозуміти, в який бік їх повертати.

Третій найдієвіший спосіб — перехід на частоту 5 ГГц (або відразу 6 ГГц, якщо клієнти підтримують). На цій частоті вища швидкість, оскільки працюють більш сучасні стандарти, а також вона краще захищена від перешкод. А точніше — радіус дії 5-гігагерцової мережі менший, тому ризик зловити сусідські пристрої тут знижується. Важливо розуміти, що старі пристрої не підтримують нову частоту, але практично всі сучасні роутери підтримують два діапазони, і це зручно. До речі, на частоті 5 ГГц більше каналів — 33. Та й сучасний Wi-Fi-роутер підтримує вдосконалені стандарти для забезпечення зв’язку, такі як:

MESH — це система з декількох модулів, що створюють єдину безшовну мережу, яка автоматично перемикає пристрої між собою для стабільного покриття без мертвих зон.

MIMO – це технологія, що використовує кілька антен для одночасної передачі та прийому декількох потоків даних, що підвищує швидкість і пропускну здатність з'єднання.

QAM – це метод модуляції сигналу, який упаковує більше інформації в ту саму смугу частот за рахунок зміни амплітуди та фази хвилі.

OFDMA – це технологія поділу каналу, що дозволяє роутеру одночасно обслуговувати безліч пристроїв в одному часовому інтервалі, ефективно розподіляючи ресурси.

Ці технології допомагають поліпшити якість зв’язку. Якщо раніше телевізор або комп’ютер ми підключали до дроту, то сучасні стандарти Wi-Fi забезпечують високу швидкість і стабільність з’єднання: дріт вже не потрібен.