Що таке смартфон-флагман: названо кращих представників дивізіону в 2021 році

Напевно ви не раз чули про термін «флагман», який часто використовується в світі техніки. Розповімо, що це означає на наочних прикладах.





Насправді нічого надприродного за словом «флагман» не приховується. Так називають пристрої, оснащені найбільш передовими технологіями і кращими комплектуючими. Якщо ми говоримо про смартфони, то, перш за все, щоб отримати такий «чин», потрібно володіти потужним процесором, відмінними камерами, новою версією операційної системи і не тільки.

У флагманських смартфонах зазвичай накопичуються всі кращі напрацювання виробника. Такі пристрої в якомусь плані рухають прогрес і часто випереджають свій час. Як приклад цього може послужити однокристальна система A13 Bionic від Apple, анонсована ще восени 2019 року. Конкуренти в особі виробників чіпсетів під Android всерйоз наблизилися до її рівня лише після виходу в світ процесора Snapdragon 870 від Qualcomm, представленого в січні 2021 року.

Тим часом «купертинівці» вже давно презентували чіпсет нового покоління A14 Bionic, рівня якого доведеться знову наздоганяти всім іншим (колись, у далекому 2013 му році Apple ризикнула першою перейти на архітектуру X64, що дало їй величезний відрив від інших виробників на 2 роки вперед). З цієї причини будь-який смартфон від Apple навіть 2-річної давності зараз цілком можна вважати флагманом, як мінімум, через найпотужнішу однокристальну систему.

І сам термін «флагман» можна віднести не тільки до світу смартфонів, але і взагалі до будь-якої іншої техніки (хоча частіше і застосовується для мобільних пристроїв). Важливо розуміти, що, фактично, це синонім слову до «найтехнологічніший, просунутий, потужний».

За якими критеріями визначається смартфон-флагман

Сьогодні прийнято називати флагманськими не тільки смартфони, планшети або інші пристрої, а й окремі компоненти в них. Слово «флагман» застосовується зазвичай до камер, дисплею або, особливо, до процесора. Іноді буває так, що девайс володіє кращими характеристиками лише в якомусь одному або двох компонентах, але є посереднім в інших.

Справжній повноцінний флагман дає користувачеві краще у всьому, а саме:

Процесор. Найбільш технологічними і просунутими на даний момент чіпсетами є A14 Bionic від Apple, Snapdragon 888 від Qualcomm, Exynos 2100 від Samsung і Kirin 9000 у Huawei. Чим швидше і високопродуктивніше процесор, тим більшим запасом потужності він володіє. Це означає, що пристрій буде справлятися з будь-якими завданнями без затримок або «лагів» дуже довгий час.

Дисплей. Екран є невід’ємною частиною будь-якого смартфона. Флагманські пристрої можуть похвалитися якісними AMOLED або IPS матрицями високої роздільної здатності та підвищеною частотою оновлення (на даний момент максимальний параметр – 165 Гц).

Камери. Цей компонент також не обходиться без пильної уваги будь-якого користувача. Краща оптика дозволяє робити чисті знімки без шумів і спотворень в будь-яких умовах: вдень або вночі. Зазвичай флагманські смартфони мають відразу чотири і більше основних камери, які без проблем справляються з будь-якими сценаріями.

Об’єм пам’яті. Для зберігання додатків і будь-яких персональних даних дуже важливий об’єм вбудованої і оперативної пам’яті. Крім того, накопичувачі повинні володіти високою швидкістю обробки для максимально швидкої роботи пристрою. Зараз будь-який флагман має як мінімум 128 Гб внутрішньої і 8 Гб оперативної пам’яті на борту стандартів UFS 3.1 (3.0) і LPDDR5.

Акумулятор. Ще одним важливим показником для флагмана є ємність батареї. Чим вище це число, тим більше здатен працювати пристрій від одного заряду. Більшість компаній приділяють цьому велику увагу (наприклад, Xiaomi з акумуляторами 4500-5000 mAh і більше). Крім високої ємності, в топових пристроях обов’язковою є підтримка швидкої зарядки, а кращі серед флагманів можуть запропонувати і бездротову зарядку.

Матеріали. Купуючи смартфон за чималу суму грошей багатьом напевно хотілося б, щоб він виглядав дорого або хоча б на свою вартість. Дорогі матеріали роблять краще враження і можуть подарувати кращі тактильні відчуття. Пристроями, чий виробник не заощадив на матеріалах, дуже приємно користуватися.

Технології та навігація. Сучасні реалії вимагають тепер уже навіть від посередніх смартфонів таких нюансів, як наявність NFC-модуля, Bluetooth 5.0 та іншого. До флагманів ж додаються підтримка 5G, різні біометричні датчики високої якості (сканер обличчя, сітківки ока) і не тільки.

Захист корпусу. У переважної більшості флагманів ви можете побачити не тільки приголомшливий елегантний дизайн, а й надійні матеріали для кращої стійкості пошкоджень. Це можуть бути, наприклад, металевий корпус, використання загартованого скла або нержавіючої сталі. Ще одним важливим моментом, який характеризує флагмани є наявність вологозахисту.

На що також звернути увагу

Можливо, почитавши про цілу низку особливостей вище, ви вже захотіли собі смартфон-флагман. Зачекайте, варто згадати і про один серйозний мінус, який може вас неприємно здивувати:

Висока вартість. Флагмани встановлюють нові рекорди не тільки по продуктивності процесорів, об’єму пам’яті, якості дисплея або камерам, а й за кількістю купюр, які доведеться викласти за їх покупку. Врахуйте, що це найдорожчий смартфони в лінійці будь-якого виробника.

Хоча, кажучи про пристрої преміум-класу, цього варто було очікувати.

Нові флагмани від різних компаній в 2021 році

Як приклад побіжно розглянемо п’ятірку кращих флагманів декількох виробників.

iPhone 12 Pro: кандидат від Apple

Будь-який пристрій від Apple можна сміливо називати флагманським, якщо не пройшло, хоча б 2-3 роки з часу його презентації. У моделі 12 Pro нас чекає найпотужніший у світі мобільний процесор A14 Bionic, відмінна потрійна камера з великою кількістю можливостей, а також барвистий фірмовий дисплей Super Retina XDR (OLED-матриця).

Якщо вас не бентежить iOS і ви хочете взяти топовий пристрій, щоб забути про те, що таке постійно оновлювати свій смартфон, то iPhone 12 Pro буде відмінним варіантом.



Samsung Galaxy S21 Ultra: прекрасний дисплей

Не менш цікавим смартфоном є і Galaxy S21 Ultra від південнокорейського виробника. З цікавого варто відзначити фірмовий чіпсет Exynos 2100 (входить в п’ятірку кращих), величезний акумулятор на 5000 mAh і, зрозуміло, підтримку 5G і NFC. Найбільш помітною стороною тут виступає дисплей Dynamic AMOLED 2X з частотою оновлення 120 Гц , який визнали кращим серед смартфонів експерти DxOMark.



OnePlus 9 Pro: вигідна ціна

Модель від OnePlus потрапила в п’ятірку кращих на нашу думку завдяки відмінному співвідношенню ціна / якість. Топове залізо, яке встановлено всередині OnePlus 9 Pro вартує в 1.5-2 рази дешевше, ніж у конкурентів. Якщо вам потрібен якісний флагман, процвітаючий в усьому, безперечно варто розглянути даний смартфон до покупки.



Xiaomi Mi 11 Ultra: краща камера

Передостанній флагман в рейтингу – Mi 11 Ultra від Xiaomi. У свою чергу модель від китайського виробника абсолютно точно повинна здивувати вас якістю фото і відеозйомки на основну камеру: за версією авторитетного видання DxOMark пристрій займає перший рядок в цьому плані. З інших особливостей у смартфона можна відзначити подвійний екран, що досить рідко зустрінеш на ринку.

HUAWEI Mate 40 Pro: кращі селфі

Завершить міні-добірку HUAWEI Mate 40 Pro. На даний момент саме ця модель має кращу селфі-камеру серед інших мобільних пристроїв. Жоден iPhone або навіть Samsung Galaxy S21 Ultra, на презентації якого саме камері приділяли багато уваги, не зможуть зрівнятися з можливостями Mate 40 Pro і його, здавалося б, скромним 13-мегапіксельним фронтальним модулем.

А ще, тут є непоганий OLED-екран з частотою оновлення 90 Гц, топовий фірмовий процесор Kirin 9000 з максимальною частотою в 3.13 ГГц і ємна батарея.