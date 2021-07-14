Що таке смартфон-флагман: названо кращих представників дивізіону в 2021 році
Напевно ви не раз чули про термін «флагман», який часто використовується в світі техніки. Розповімо, що це означає на наочних прикладах.
Насправді нічого надприродного за словом «флагман» не приховується. Так називають пристрої, оснащені найбільш передовими технологіями і кращими комплектуючими. Якщо ми говоримо про смартфони, то, перш за все, щоб отримати такий «чин», потрібно володіти потужним процесором, відмінними камерами, новою версією операційної системи і не тільки.
У флагманських смартфонах зазвичай накопичуються всі кращі напрацювання виробника. Такі пристрої в якомусь плані рухають прогрес і часто випереджають свій час. Як приклад цього може послужити однокристальна система A13 Bionic від Apple, анонсована ще восени 2019 року. Конкуренти в особі виробників чіпсетів під Android всерйоз наблизилися до її рівня лише після виходу в світ процесора Snapdragon 870 від Qualcomm, представленого в січні 2021 року.
Тим часом «купертинівці» вже давно презентували чіпсет нового покоління A14 Bionic, рівня якого доведеться знову наздоганяти всім іншим (колись, у далекому 2013 му році Apple ризикнула першою перейти на архітектуру X64, що дало їй величезний відрив від інших виробників на 2 роки вперед). З цієї причини будь-який смартфон від Apple навіть 2-річної давності зараз цілком можна вважати флагманом, як мінімум, через найпотужнішу однокристальну систему.
І сам термін «флагман» можна віднести не тільки до світу смартфонів, але і взагалі до будь-якої іншої техніки (хоча частіше і застосовується для мобільних пристроїв). Важливо розуміти, що, фактично, це синонім слову до «найтехнологічніший, просунутий, потужний».
За якими критеріями визначається смартфон-флагман
Сьогодні прийнято називати флагманськими не тільки смартфони, планшети або інші пристрої, а й окремі компоненти в них. Слово «флагман» застосовується зазвичай до камер, дисплею або, особливо, до процесора. Іноді буває так, що девайс володіє кращими характеристиками лише в якомусь одному або двох компонентах, але є посереднім в інших.
Справжній повноцінний флагман дає користувачеві краще у всьому, а саме:
- Процесор. Найбільш технологічними і просунутими на даний момент чіпсетами є A14 Bionic від Apple, Snapdragon 888 від Qualcomm, Exynos 2100 від Samsung і Kirin 9000 у Huawei. Чим швидше і високопродуктивніше процесор, тим більшим запасом потужності він володіє. Це означає, що пристрій буде справлятися з будь-якими завданнями без затримок або «лагів» дуже довгий час.
- Дисплей. Екран є невід’ємною частиною будь-якого смартфона. Флагманські пристрої можуть похвалитися якісними AMOLED або IPS матрицями високої роздільної здатності та підвищеною частотою оновлення (на даний момент максимальний параметр – 165 Гц).
- Камери. Цей компонент також не обходиться без пильної уваги будь-якого користувача. Краща оптика дозволяє робити чисті знімки без шумів і спотворень в будь-яких умовах: вдень або вночі. Зазвичай флагманські смартфони мають відразу чотири і більше основних камери, які без проблем справляються з будь-якими сценаріями.
- Об’єм пам’яті. Для зберігання додатків і будь-яких персональних даних дуже важливий об’єм вбудованої і оперативної пам’яті. Крім того, накопичувачі повинні володіти високою швидкістю обробки для максимально швидкої роботи пристрою. Зараз будь-який флагман має як мінімум 128 Гб внутрішньої і 8 Гб оперативної пам’яті на борту стандартів UFS 3.1 (3.0) і LPDDR5.
- Акумулятор. Ще одним важливим показником для флагмана є ємність батареї. Чим вище це число, тим більше здатен працювати пристрій від одного заряду. Більшість компаній приділяють цьому велику увагу (наприклад, Xiaomi з акумуляторами 4500-5000 mAh і більше). Крім високої ємності, в топових пристроях обов’язковою є підтримка швидкої зарядки, а кращі серед флагманів можуть запропонувати і бездротову зарядку.
- Матеріали. Купуючи смартфон за чималу суму грошей багатьом напевно хотілося б, щоб він виглядав дорого або хоча б на свою вартість. Дорогі матеріали роблять краще враження і можуть подарувати кращі тактильні відчуття. Пристроями, чий виробник не заощадив на матеріалах, дуже приємно користуватися.
- Технології та навігація. Сучасні реалії вимагають тепер уже навіть від посередніх смартфонів таких нюансів, як наявність NFC-модуля, Bluetooth 5.0 та іншого. До флагманів ж додаються підтримка 5G, різні біометричні датчики високої якості (сканер обличчя, сітківки ока) і не тільки.
- Захист корпусу. У переважної більшості флагманів ви можете побачити не тільки приголомшливий елегантний дизайн, а й надійні матеріали для кращої стійкості пошкоджень. Це можуть бути, наприклад, металевий корпус, використання загартованого скла або нержавіючої сталі. Ще одним важливим моментом, який характеризує флагмани є наявність вологозахисту.
На що також звернути увагу
Можливо, почитавши про цілу низку особливостей вище, ви вже захотіли собі смартфон-флагман. Зачекайте, варто згадати і про один серйозний мінус, який може вас неприємно здивувати:
- Висока вартість. Флагмани встановлюють нові рекорди не тільки по продуктивності процесорів, об’єму пам’яті, якості дисплея або камерам, а й за кількістю купюр, які доведеться викласти за їх покупку. Врахуйте, що це найдорожчий смартфони в лінійці будь-якого виробника.
Хоча, кажучи про пристрої преміум-класу, цього варто було очікувати.
Нові флагмани від різних компаній в 2021 році
Як приклад побіжно розглянемо п’ятірку кращих флагманів декількох виробників.
iPhone 12 Pro: кандидат від Apple
Будь-який пристрій від Apple можна сміливо називати флагманським, якщо не пройшло, хоча б 2-3 роки з часу його презентації. У моделі 12 Pro нас чекає найпотужніший у світі мобільний процесор A14 Bionic, відмінна потрійна камера з великою кількістю можливостей, а також барвистий фірмовий дисплей Super Retina XDR (OLED-матриця).
Якщо вас не бентежить iOS і ви хочете взяти топовий пристрій, щоб забути про те, що таке постійно оновлювати свій смартфон, то iPhone 12 Pro буде відмінним варіантом.
Samsung Galaxy S21 Ultra: прекрасний дисплей
Не менш цікавим смартфоном є і Galaxy S21 Ultra від південнокорейського виробника. З цікавого варто відзначити фірмовий чіпсет Exynos 2100 (входить в п’ятірку кращих), величезний акумулятор на 5000 mAh і, зрозуміло, підтримку 5G і NFC. Найбільш помітною стороною тут виступає дисплей Dynamic AMOLED 2X з частотою оновлення 120 Гц , який визнали кращим серед смартфонів експерти DxOMark.
OnePlus 9 Pro: вигідна ціна
Модель від OnePlus потрапила в п’ятірку кращих на нашу думку завдяки відмінному співвідношенню ціна / якість. Топове залізо, яке встановлено всередині OnePlus 9 Pro вартує в 1.5-2 рази дешевше, ніж у конкурентів. Якщо вам потрібен якісний флагман, процвітаючий в усьому, безперечно варто розглянути даний смартфон до покупки.
Xiaomi Mi 11 Ultra: краща камера
Передостанній флагман в рейтингу – Mi 11 Ultra від Xiaomi. У свою чергу модель від китайського виробника абсолютно точно повинна здивувати вас якістю фото і відеозйомки на основну камеру: за версією авторитетного видання DxOMark пристрій займає перший рядок в цьому плані. З інших особливостей у смартфона можна відзначити подвійний екран, що досить рідко зустрінеш на ринку.
HUAWEI Mate 40 Pro: кращі селфі
Завершить міні-добірку HUAWEI Mate 40 Pro. На даний момент саме ця модель має кращу селфі-камеру серед інших мобільних пристроїв. Жоден iPhone або навіть Samsung Galaxy S21 Ultra, на презентації якого саме камері приділяли багато уваги, не зможуть зрівнятися з можливостями Mate 40 Pro і його, здавалося б, скромним 13-мегапіксельним фронтальним модулем.
А ще, тут є непоганий OLED-екран з частотою оновлення 90 Гц, топовий фірмовий процесор Kirin 9000 з максимальною частотою в 3.13 ГГц і ємна батарея.
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