Samsung Galaxy S26 Ultra почнуть виробляти вже через місяць

За даними тематичного ресурсу The Elec, Samsung почне масштабне виробництво флагманського смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra в грудні поточного року. При цьому Samsung Galaxy S26 і Samsung Galaxy S26+ почнуть виготовляти пізніше, вже в січні наступного року.

Спочатку в Samsung планували запустити виробництво всіх моделей серії одночасно. Однак через скасування тонкого і легкого Samsung Galaxy S26 Edge, який був повністю готовий, і рішення випустити Samsung Galaxy S26 Plus (у свою чергу цю модель роблять поспіхом), плани довелося коригувати.

Через це запуск лінійки Samsung Galaxy S26, швидше за все, затримається. Презентацію проведуть не в січні, а в лютому або березні.