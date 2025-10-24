Hardnews

Samsung Galaxy S26 Ultra почнуть виробляти вже через місяць

GSMinfo24.10.2025
Samsung Galaxy S26 Ultra

За даними тематичного ресурсу The Elec, Samsung почне масштабне виробництво флагманського смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra в грудні поточного року. При цьому Samsung Galaxy S26 і Samsung Galaxy S26+ почнуть виготовляти пізніше, вже в січні наступного року.

Спочатку в Samsung планували запустити виробництво всіх моделей серії одночасно. Однак через скасування тонкого і легкого Samsung Galaxy S26 Edge, який був повністю готовий, і рішення випустити Samsung Galaxy S26 Plus (у свою чергу цю модель роблять поспіхом), плани довелося коригувати.

В тему

Через це запуск лінійки Samsung Galaxy S26, швидше за все, затримається. Презентацію проведуть не в січні, а в лютому або березні.

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Tags
GSMinfo24.10.2025
Back to top button