Слід запастись: експерти назвали ціну картоплі під Новий рік

Оптимістичні прогнози щодо врожаю картоплі в Україні у 2025 році повністю виправдалися. Експерти повідомляють, що зібраного обсягу “другого хліба” буде більш ніж достатньо, щоб повністю задовольнити внутрішній попит країни. Як повідомляє Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», прогнозується, що цьогорічний валовий збір картоплі досягне щонайменше 20 мільйонів тонн.

Цей показник є значним успіхом для аграріїв, особливо на тлі минулого року, коли виробництво картоплі суттєво знизилось на 18% через вкрай несприятливі погодні умови. Тоді дефіцит призвів до різкого стрибка цін і змусив українців шукати альтернативи.

Нинішня ситуація кардинально інша. Як зазначила Інна Сало, головний науковий співробітник відділу аграрного ринку «Інституту аграрної економіки», у коментарі для The Page, для споживачів ринкова кон’юнктура є дуже вигідною. У жовтні 2025 року середня роздрібна ціна картоплі в супермаркетах стабілізувалася на рівні близько 16 гривень за кілограм. Це стало відчутним полегшенням для сімейних бюджетів, адже минулого жовтня, після провального врожаю, цінники на ту ж картоплю сягали майже 28,5 гривень за кілограм.

Яких цін очікувати до Нового року?

Експерти заспокоюють, що значного стрибка цін найближчими місяцями не передбачається, хоча певне сезонне здорожчання є традиційним для осінньо-зимового періоду. Інна Сало прогнозує, що вартість картоплі в магазинах буде зростати помірно, приблизно на 10% щомісяця. Таким чином, до новорічних свят ціна може сягнути близько 20 гривень за кілограм, що залишається абсолютно прийнятним рівнем для споживачів.

Великий врожай також безпосередньо вплине на структуру споживання. Очікується, що середнє споживання картоплі на душу населення в Україні не лише досягне, а й перевищить раціональну норму в 124 кг на рік. За прогнозами, цей показник становитиме не менше 130 кг на рік, що вкотре підтверджує незамінний статус картоплі в раціоні українців.