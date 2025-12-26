Samsung готує бюджетний Galaxy A07 5G з рекордною автономністю

Ще не анонсований смартфон Samsung Galaxy A07 5G успішно пройшов сертифікацію у бразильського регулятора Anatel. Офіційна документація підтвердила ключові зміни в апаратній частині пристрою. Головним покращенням моделі з індексом SM-A076M/DS стане суттєво збільшений час автономної роботи порівняно з попередником.

Згідно з оприлюдненими даними, новинку оснастять кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 6000 мАг. Це на 1000 мАг більше, ніж у актуального Galaxy A06. Водночас потужність швидкої дротової зарядки залишиться на базовому рівні й складатиме 15 Вт, що є компромісним рішенням для бюджетного сегмента.

За інформацією з інших джерел, «серцем» смартфона стане процесор MediaTek Dimensity 6300. У топовій конфігурації користувачам запропонують 8 ГБ оперативної пам’яті та вбудований накопичувач на 128 ГБ. Окремої уваги заслуговує програмна підтримка: очікується, що виробник забезпечуватиме оновлення системи протягом шести років.

Офіційна презентація Samsung Galaxy A07 5G, за попередніми даними, відбудеться в лютому 2026 року. Точна вартість новинки поки не розголошується, але характеристики вказують на те, що модель стане одним із найцікавіших «довгожителів» у своєму класі.