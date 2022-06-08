Китайська телекомунікаційна компанія Huawei почала закривати магазини в Росії. На даний момент роботу припинили 4 із 19 магазинів. Очікується, що найближчим часом тенденція збережеться.





Першим було закрито магазин у московському торговому центрі «Рів’єра». Це сталося 28 лютого. Потім роботу припинили торгові точки в Уфі , Новокузнецьку та Ростові-на-Дону.

Серед можливих причин називається виснаження запасів на складах за умов порушення ланцюжків поставок, і навіть зниження попиту продукцію підприємства у Росії.

Раніше Huawei скоротила постачання до Росії телекомунікаційного обладнання. Компанія є одним із світових лідерів на ринку технологій зв’язку 5G. Російські мобільні оператори стали зазнавати складнощів із укладанням нових контрактів.