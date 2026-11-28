OpenAI розробляє власний гаджет разом із колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом і розраховує, що він зможе потіснити iPhone. Про справжні причини появи такого пристрою розповів Тоні Фаделл, який працював з Айвом в Apple. Його вважають «батьком iPod», а ще він брав участь у створенні першого iPhone.

Штучний інтелект і так добре працює з текстом, зображеннями та відео на екранах смартфонів і ноутбуків, а ChatGPT доступний практично на будь-якому пристрої. Тому поки незрозуміло, як виглядатиме гаджет OpenAI і які функції виконуватиме. Проте в компанії сподіваються, що саме він стане найпопулярнішим споживчим електронним пристроєм у світі замість iPhone.

За словами Фаделла, OpenAI змушена створювати власне залізо, бо їй потрібні дані про фізичний світ навколо користувача, а Apple відмовляється ними ділитися, посилаючись на конфіденційність. «Їм доводиться робити власні пристрої, бо вони не можуть отримати контекстну інформацію зі смартфона. Їм потрібно заново реалізувати все — GPS, мікрофони, динаміки, камери, датчики температури, тобто все те, що Apple не дозволяє брати зі своїх пристроїв», — пояснив він.

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«По суті, це спосіб обійти обмеження, пов’язані з політикою конфіденційності Apple. Чим більше контексту отримує ШІ, тим точніші його відповіді і тим швидше їх можна отримати», — додав Фаделл. Пристрої Apple мають широкий доступ до подробиць життя своїх власників, але ділитися цими даними з іншими компаніями Apple не збирається.

Аналітики вважають, що згодом OpenAI захоче перенести частину роботи ChatGPT зі своїх хмарних серверів безпосередньо на пристрої користувачів, тобто перейти до так званих периферійних обчислень. Для багатьох простих завдань ШІ не потрібен потужний серверний кластер, вистачить ресурсів сучасного ноутбука чи смартфона. Однак переконати Apple відкрити для цього свою величезну мережу пристроїв на iOS і macOS навряд чи вийде.

Фаделл припускає, що OpenAI створює допоміжний пристрій, по суті урізаний смартфон без екрана з усіма потрібними датчиками. Дані з нього передаватимуться через Wi-Fi або Bluetooth на телефон, а звідти до ШІ-агентів у хмарі чи в застосунку на смартфоні. За його словами, це може бути «телефон, кулон, ручка або колонка», адже головне для OpenAI — отримувати контекст.

Сем Альтман з такою версією не погоджується і запевняє, що справа зовсім не в політиці конфіденційності Apple. «Ми хочемо створювати нові види споживчих пристроїв, бо, на мою думку, ця технологія потребує принципово іншого форм-фактора», — заявив глава OpenAI. Він вважає, що зараз ШІ змушений працювати на пристроях, створених для людей, а не для штучного інтелекту. Альтман назвав «доволі безглуздим», що комп’ютер витрачає величезні ресурси на малювання інтерфейсу для людського ока, а ШІ потім намагається цей інтерфейс «прочитати» замість того, щоб отримати доступ до даних напряму.