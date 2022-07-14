Hyundai випустила електричний седан, який має стати вбивцею Tesla

Компанія Hyundai у четвер випустила свій перший електричний седан Ioniq 6, який, як вважає південнокорейський автовиробник, допоможе йому захопити більшу частку домінуючої на ринку електромобілів компанія Tesla.





Ioniq 6 є однією з понад 31 електричної моделі, яку Hyundai Motor Group, включаючи Hyundai Motor, її дочірню компанію Kia Corp і преміальний бренд Genesis, планує представити до 2030 року, щоб забезпечити прогнозовані 12% світового виробництва електромобілів.

Седан Hyundai розширить свою лінійку електромобілів за межі поточних кросоверів і позашляховиків, щоб конкурувати прямо з бестселером Tesla Model 3.

У січні-травні цього року Hyundai і Kia вже були другими за величиною постачальниками електромобілів у світі, за винятком Китаю, із сумарною часткою ринку в 13,5%, поступаючись лише Tesla з 22%, згідно з галузевим трекером SNE Research.

Ioniq 6 буде коштувати від 55 мільйонів вон ($41 949,51) до 65 мільйонів вон для ринку Південної Кореї.

«Ioniq 6 зможе конкурувати з Tesla в сегменті масових седанів EV, враховуючи його конкурентоспроможну ціну та великий запас ходу», — сказав Лі Чже Іл, аналітик Eugene Investment & Securities.

Він додав, що Ioniq 6 міг би збільшити свою ціну на ринку електроседанів, оскільки Tesla кілька разів підвищувала ціни.

За словами Hyundai, електричний седан Hyundai матиме запас ходу близько 610 кілометрів (380 миль), що приблизно на 30% більше, ніж кросовер Ioniq 5.

«Ми використовуємо таку саму хімічну структуру елементів (батареї), але… ми збільшили кількість батарей на кожну упаковку, значно підвищивши щільність енергії», — сказав Кім Йонг Ва, виконавчий віце-президент Hyundai.

За словами Hyundai, автомобіль буде доступний у двох варіантах акумуляторної батареї: 53 кіловат на годину (кВт-год) і 77,4 кВт-год.

Ioniq 6 буде доступний у Південній Кореї цього року, а вихід на ринок США очікується в першому кварталі наступного року.

Hyundai заявила, що Ioniq 6, випущений цього року, буде використовуватися з акумуляторами SK Innovation і LG Energy Solution з наступного року.