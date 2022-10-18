Названо українські місто, де почали розгортати першу антидронну систему

Над Києвом почали розгортати антидроновий купол, про це повідомив радник міського голови Києва Юрій Зозуля. Закрили об’єкти інфраструктури столиці, що є вкрай важливими для життєзабезпечення міста. Станом на сьогодні влада столиці разом зі спеціалістами із НАТО працюють над розширенням можливостей щита.

Про антидронну систему відомо небагато, наприклад, те, що вона розкидана у межах Києва як мобільний зв’язок. Під захистом знаходяться електро та гідроелектростанції. Дрон-купол складається з ударних безпілотників, а їх функціонал обмежений контролем периметра території та окремого транспортного засобу, який може становити загрозу на дамбах.

Надалі розвиток антидронного куполу залежатиме виключно від фінансування. На всі 100% він запрацює за 2 роки. Компанія Dragon Fly офіційно зробила заяву про те, що буде фінансувати розширення системи ППО проти дронів-камікадзе над столицею.

Україна розглядає всі можливі методи закриття неба, просить сучасні ППО та ПРО, а також інші види зброї, які будуть ефективними у боротьбі із ракетними обстрілами та дронами камікадзе.

Фрагментарне розгорнення купола — це лише перші кроки у закритті неба проти баражуючих припасів. Найближчим часом можна буде спостерігати його ефективність, оскільки ворог продовжує використовувати цю зброю.

А поки що ППО працює недосконало. Системи IRIS-T та NASAMS малоефективні проти такої зброї. До того ж вартість дрона камікадзе в десятки разів менше, ніж один постріл з систем ППО. Тому їх використовують для збиття балістичних ракет. AN/MPQ-64 не можуть засікти БПЛА, тому що ті летять на малій висоті та відносно малій швидкості.

Збиток від Герань-2 колосальний. Руйнуються будинки, уражені ТЕЦ та інші важливі об’єкти. Тому антидроновий купол має стабілізувати ситуацію та вберегти життя сотень тисяч містян.